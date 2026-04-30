بداية فصل فريد .. ترامب يهنئ رئيس الوزراء العراقي الجديد

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علي الزيدي على ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء العراقي، بعد رفضه ترشيح رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

وفي منشور له عبر موقع "تروث سوشيال"، قال ترامب يوم الخميس إن الولايات المتحدة تتطلع إلى علاقة "قوية، وحيوية، ومثمرة للغاية" مع العراق.

ووصف ترشيح الزيدي بأنه "بداية فصل جديد ومهم" بين البلدين، وتمنى له التوفيق في مساعيه لتشكيل حكومة جديدة.

وتأتي هذه الرسالة في أعقاب تحذيرات سابقة وجهها ترامب للعراق بشأن إعادة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي إلى منصبه.

ففي يناير، قال ترامب إن العراق "انزلق إلى الفقر والفوضى العارمة" في ظل قيادة المالكي السابقة، وأكد أنه "لا ينبغي السماح بعودته مرة أخرى".

كما حذر ترامب من أنه في حال إعادة انتخاب المالكي، "لن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية أي مساعدة للعراق".