ترامب : الحصار ضد إيران هائل .. واقتصادهم ينهار
غلق كلي 10 أيام لـ طريق مصر أسوان الزراعي الغربي | اِعرف التحويلات المرورية
3 أيام راحة للحكومة والقطاع الخاص.. موعد إجازة عيد العمال بعد قرار رئيس الوزراء
ترامب : لا مانع لدي من مشاركة إيران في كأس العالم
عودة قوية | حدوتة شيرين مع فضل شاكر في دائرة الانتظار
ترامب : الإيرانيون يريدون إبرام صفقة معنا
اشتباكات عنيفة بين بروكسي ومسار إف سي بعد أزمة تحكيمية في دوري المحترفين
سيد الطيب ينتقد ضياء العوضي : دفعت 3 آلاف جنيه في الكشف ومبيردش على المرضى
محمد صلاح يستمتع بلحظات استجمام هادئة بعد غيابه عن المباريات للإصابة
نظام الطيبات ليس علاجا .. جمال شعبان يحذر المواطنين
19 ألف وحدة في 8 مدن جديدة .. رابط تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين 2026
سحب 30 ألف لعبة من الأسواق في بريطانيا بسبب مادة مسرطنة.. ما القصة؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي

ملك ريان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان رسمي عن ارتفاع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مناطق متفرقة داخل الأراضي اللبنانية خلال الساعات الماضية، في ظل تصعيد ملحوظ في وتيرة العمليات العسكرية. وأكدت الوزارة أن الحصيلة أولية وقابلة للارتفاع، نظراً لاستمرار عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض في بعض المواقع التي تعرضت للقصف.

 وأوضح البيان أن فرق الإسعاف والدفاع المدني تحركت فور وقوع الضربات، حيث تم نقل عدد كبير من المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مع تسجيل إصابات تتراوح بين الخفيفة والحرجة. 

كما أشار إلى أن بعض المستشفيات تعمل بأقصى طاقتها الاستيعابية، خاصة في المناطق الأكثر تضرراً ما يعكس حجم الضغط المتزايد على القطاع الصحي.

وفي سياق متصل، لفتت الوزارة إلى أن القصف طال مناطق سكنية، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية بين المدنيين، بالإضافة إلى أضرار مادية في المنازل والبنية التحتية. 

وتواصل الجهات المعنية عمليات المسح الميداني لتقييم حجم الدمار، في وقت تتواصل فيه الجهود لرفع الأنقاض وتأمين المناطق المتضررة.

ويأتي هذا التصعيد في ظل أجواء إقليمية مشحونة، حيث تتزايد المخاوف من توسع رقعة المواجهات، خاصة مع استمرار تبادل القصف والتوتر على أكثر من جبهة. 

كما حذرت جهات دولية من تدهور الأوضاع الإنسانية في حال استمرار العمليات العسكرية بنفس الوتيرة.

وفي ختام بيانها، دعت وزارة الصحة اللبنانية إلى توفير ممرات آمنة لفرق الإغاثة والإسعاف، لضمان سرعة الوصول إلى المصابين وإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح، مشددة على ضرورة تحييد المدنيين والمنشآت الصحية عن دائرة الاستهداف.

مفاجأة عن بدائل الشوكولاتة السبريد .. ليست كلها صحية كما تظن

دراسة تغير المفاهيم : التوقيت المناسب لممارسة الرياضة يؤثر على صحة القلب

دراسة تحذيرية للنساء: هشاشة العظام مرتبطة بجين مرض ألزهايمر

دواء واعد جديد في علاج سرطان البنكرياس.. يضاعف فرص النجاة

