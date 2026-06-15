مجموعة مصر.. موعد مباراة إيران ونيوزيلندا في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب "سوفي" بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية مواجهة منتخب إيران ونظيره منتخب نيوزيلندا، فجر الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026.

موعد مباراة إيران ونيوزيلندا في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة، في افتتاح مشوار المنتخبين بالمونديال، حيث يسعى كل طرف لتحقيق بداية إيجابية وحصد أول ثلاث نقاط في سباق التأهل إلى الدور التالي.

القنوات الناقلة لمباراة إيران ونيوزيلندا

يمكن متابعة المباراة عبر قنوات:

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وتكتسب المواجهة أهمية خاصة بالنسبة لمنتخب مصر، الذي يتواجد في المجموعة ذاتها إلى جانب بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، حيث يترقب الجهاز الفني بقيادة حسام حسن نتيجة اللقاء للتعرف على ملامح المنافسة داخل المجموعة قبل مواجهتي الجولتين الثانية والثالثة.