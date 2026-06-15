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من أجل لوكا.. زيدان يفضل مباراة الجزائر على فرنسا في المونديال
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

من أجل لوكا.. زيدان يفضل مباراة الجزائر على فرنسا في المونديال

زيدان
زيدان
إسراء أشرف

سيحظى الحارس لوكا زيدان بدعم استثنائي خلال ظهوره الأول في كأس العالم 2026 بقميص منتخب الجزائر، بعدما قرر والده، أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان، التواجد في مدرجات ملعب "أروهيد" بمدينة كانساس سيتي الأمريكية لمتابعة المباراة المرتقبة أمام منتخب الأرجنتين.

وذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن زيدان فضّل حضور لقاء الجزائر والأرجنتين على متابعة المباراة الافتتاحية لمنتخب فرنسا أمام السنغال، في خطوة تعكس رغبته في مؤازرة نجله خلال أهم محطة في مسيرته الدولية حتى الآن.

ويستعد لوكا زيدان لخوض أول مباراة له في نهائيات كأس العالم بقميص منتخب الجزائر، عندما يواجه بطل العالم ضمن منافسات المجموعة العاشرة، وسط حضور عائلي كامل لمساندته في هذا الحدث التاريخي.

وكان النجم الفرنسي السابق قد بدأ جولته في الولايات المتحدة لمتابعة منافسات البطولة، حيث حضر مواجهة البرازيل والمغرب، قبل أن يشد الرحال إلى كانساس سيتي من أجل دعم نجله في ظهوره المونديالي الأول.

ويأتي قرار زيدان في ظل صعوبة الجمع بين مباراتي الجزائر وفرنسا، بسبب المسافة الكبيرة بين المدينتين المستضيفتين للقاءين، إضافة إلى تقارب موعد انطلاق المواجهتين، ما جعله يختار الوقوف إلى جانب ابنه في هذه المناسبة الخاصة.

ورغم ارتباط اسمه خلال الفترة الماضية بإمكانية تولي تدريب منتخب فرنسا مستقبلًا خلفًا لـ ديدييه ديشان، فإن زيدان فضّل هذه المرة أن يؤدي دوره كأب قبل أي شيء آخر، من خلال مؤازرة لوكا في أول ظهور له على أكبر مسرح كروي في العالم.

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