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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي: استمرار العمليات في جنوب لبنان.. وأي انسحاب مرهون بقرار سياسي

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي
فرناس حفظي

أكد مصدر عسكري إسرائيلي، أن قوات الجيش تواصل عملياتها في جنوب لبنان بشكل اعتيادي، مشيراً إلى أن أي تغيير في طبيعة الانتشار أو المهام الميدانية سيبقى مرهوناً بقرارات المستوى السياسي.

وأوضح المصدر، أن الجيش لم يتلقَّ حتى الآن أي تعليمات بوقف العمليات أو سحب القوات من المناطق التي ينتشر فيها داخل جنوب لبنان، مضيفاً: "نواصل العمل بصورة طبيعية، لكن الوضع قد يتغير في أي وقت إذا صدرت توجيهات جديدة من القيادة السياسية".

وفي السياق ذاته، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس على تمسك إسرائيل بإبقاء قواتها في ما تصفه بـ"المناطق الأمنية" في لبنان وسوريا وقطاع غزة، معتبرين أن ذلك يهدف إلى حماية الحدود والمستوطنات الإسرائيلية من التهديدات الأمنية.

وأكد البيان أن الحكومة الإسرائيلية ترفض الانسحاب من تلك المناطق رغم الضغوط الدولية، فيما أوضح الجيش أن تنفيذ أي قرار بالبقاء أو الانسحاب سيخضع للتوجيهات السياسية الصادرة عن الحكومة.

مصدر عسكري إسرائيلي جنوب لبنان بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي يسرائيل كاتس إسرائيل

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