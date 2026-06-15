الجيش الإسرائيلي يواصل قصف جنوب لبنان متجاهلا التفاهم الأمريكي

قال الجيش الإسرائيلي إنه يواصل تنفيذ عمليات قصف وتفجير في جنوبي لبنان، متجاهلا التفاهم الأمريكي الإيراني بإنهاء العمليات العسكرية الذي يشمل لبنان.

ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الجيش الإسرائيلي فجر آلية عسكرية من نوع "M113" مفخخة ومسيرة عن بعد على طريق حاريص - تبنين، بعد تقدمها في وقت سابق باتجاه المنطقة.

كما ذكرت أن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة كفرتبنيت، ما أسفر عن إصابات، فيما ألقت مسيرة أخرى قنبلة صوتية في أجواء بلدة حاريص بقضاء بنت جبيل.

كما تعرضت بلدتا كفرتبنيت والنبطية الفوقا لقصف مدفعي إسرائيلي، في حين نفذ الجيش الإسرائيلي عمليتي تفجير في بلدة الخيام جنوبي البلاد.