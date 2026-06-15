وزير الخارجية الإيرانى: نقدر مصر وقيادتها على جهودها خلال المفاوضات

تلقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج إتصالاً هاتفيا من عباس عراقجى وزير خارجية جمهورية ايران الإسلامية.

أعرب وزير الخارجية الايرانى عن تقديره لمصر وقيادتها على الجهود الحثيثة التى بذلتها على مدار الاشهر الأخيرة من خلال اتصالات على اعلى مستوى لجسر الفجوات خلال المفاوضات وتجاوز التحديات التى واجهتها وتشجيع الطرفين المعنيين بالتوصل الي اتفاق ينهي حالة الحرب، مؤكدا تعويل بلاده عل مواصلة مصر القيام بدور بناء فى دعم الاتفاق وضمان استدامته والعمل علي تنفيذه تمهيدا للتوصل لاتفاق نهائي بين الطرفين.

شهد الاتصال تناول عناصر الاتفاق الذى انهى الحرب بين الولايات المتحدة وايران، وايضاً إنهاء الحرب على كافة الجبهات، ومنها لبنان، بما يؤدى إلى احترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.

من جانبه، رحب الوزير عبد العاطى بالاتفاق بين الولايات المتحدة وايران، معرباً عن أمله في أن يسفر الاتفاق عن تحقيق تحول حقيقي فى استعادة الامن والاستقرار بالمنطقة، مؤكداً أن مصر ستستمر فى بذل جهودها الدبلوماسية لتحقيق الامن والاستقرار فى المنطقة. كما شدد وزير الخارجية على دعم مصر الكامل للبنان الشقيق ووقوفها إلى جانبه في ظل الظروف والتحديات الراهنة واهمية الانسحاب الاسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية وتعزيز وتمكين مؤسسات الدولة وفرض سيادتها وحصر السلاح.