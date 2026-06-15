تصعيد إسرائيلي جنوب لبنان.. استهداف سيارة وتفجيرات متتالية

شهد جنوب لبنان، اليوم الإثنين، تصعيداً ميدانياً جديداً تمثّل في سلسلة اعتداءات إسرائيلية شملت تفجيرات واستهدافات جوية وقصفاً مدفعياً في عدد من البلدات الحدودية.

وفي هذا السياق، فجّر جيش الاحتلال الإسرائيلي آلية من نوع M113 زعم أنها مفخخة ومسيّرة عن بُعد على طريق حاريص – تبنين، بعدما كانت قد تقدّمت في وقت سابق باتجاه المنطقة.

كما نفّذ عمليتي تفجير في بلدة الخيام باتجاه منطقة الدردارة، تخللتهما عملية تفجير ثانية سُجّلت بعد وقت قصير في البلدة نفسها.

من جهة أخرى، استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة في بلدة كفرتبنيت، ما أدى إلى وقوع إصابات وفق المعلومات الأولية. كما تعرضت بلدتا كفرتبنيت والنبطية الفوقا لقصف مدفعي ، في حين ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية في أجواء بلدة حاريص في قضاء بنت جبيل، ما زاد من حدة التوتر في المنطقة.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية في المناطق الجنوبية، حيث يواصل الأهالي متابعة التطورات الميدانية بحذر، وسط تحليق مكثف للطيران المسيّر والاستطلاعي فوق عدد من القرى والبلدات الحدودية، ما يثير حالة من القلق والترقب لدى السكان.