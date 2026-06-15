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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة يدعم حمزة عبد الكريم قبل مواجهة مصر وبلجيكا.. شاهد

حمزة عبدالكريم
حمزة عبدالكريم
إسراء أشرف

واصل نادي برشلونة الإسباني، دعمه للاعبه المصري الشاب حمزة عبد الكريم، قبل ساعات من مواجهة منتخب مصر المرتقبة أمام بلجيكا في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة كأس العالم 2026.

ويُعد حمزة عبد الكريم أحد الوجوه الشابة التي لفتت الأنظار مؤخرًا، بعدما نجح في التواجد ضمن قائمة منتخب مصر المشاركة في المونديال، ليصبح من العناصر التي يراهن عليها الجهاز الفني خلال البطولة.

وقبل انطلاق مواجهة بلجيكا، حرص برشلونة على الاحتفاء بلاعبه المصري عبر منصاته الرسمية، حيث نشر مقطع فيديو تضمن أبرز أهدافه ولمساته مع فريق الشباب، مشيدًا بالإنجاز الذي حققه بعد انضمامه لقائمة الفراعنة في كأس العالم.

وأكد النادي الكتالوني أن حمزة عبد الكريم أصبح أول لاعب مصري في تاريخ برشلونة يتم استدعاؤه للمشاركة في نهائيات كأس العالم، مشيرًا إلى أن اللاعب يملك فرصة تسجيل ظهوره الأول في البطولة العالمية وهو في سن الثامنة عشرة فقط.

ويخوض منتخب مصر منافسات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة السابعة التي تضم منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، حيث يستهل مشواره بمواجهة قوية أمام المنتخب البلجيكي مساء اليوم.

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