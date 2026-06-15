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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لامبورجيني تستعد لإطلاق وحش إيطالي بقوة 1065 حصانًا

Lamborghini Revuelto 2026
Lamborghini Revuelto 2026
عزة عاطف

بدأت ملامح النسخة الأكثر شراسة وجنونًا ميكانيكيًا من الصانع الإيطالي العريق تتضح في الأوساط الاستثمارية، حيث تشير التقارير اللوجستية المسربة من كواليس العروض الخاصة بالعملاء الموثقين إلى اقتراب الكشف الرسمي عن "لامبورجيني ريفويلتو إس في" (Lamborghini Revuelto SV). 

وتحمل هذه النسخة البرمجية والميكانيكية الفائقة إرث عائلة “سوبر فيلوتشي” الأسطورية، لتنطلق بالشاسيه الهجين نحو آفاق غير مسبوقة من التحكم الديناميكي والقوة المادية الصافية.

إنتاج 1,963 سيارة فقط تخليدًا لتاريخ التأسيس العريق

تتبنى الإدارة التنفيذية في سانتاغاتا بولونييز استراتيجية تسويقية تعتمد على الحصرية المطلقة لتعزيز القيمة الاستثمارية للمركبة الفاخرة؛ حيث تفيد التسريبات بأن إنتاج ريفويلتو SV سيقتصر على تصنيع وبناء 1963 نسخة فقط حول العالم. 

ويحمل هذا الرقم اللوجستي دلالة تاريخية ورمزية ممتدة، إذ يرمز مباشرة إلى عام 1963 الذي شهد تأسيس شركة لامبورغيني رسميًا، مما يجعل امتلاك هذه المركبة بمثابة قطعة فنية وتاريخية نادرة تتسابق عليها صالات العرض الدولية.

Lamborghini Revuelto 2026

منظومة هجينة بقوة 1065 حصانًا وتعديلات عضلية حادة

تأسست البنية الهندسية للسيارة الفاخرة لتكون وحشًا حقيقيًا على حلبات السباق السريعة؛ حيث جرى تعديل محرك الـ V12 النفطي سعة 6.5 لترات ليتكامل برمجيًا مع المحركات الكهربائية الثلاثة وينتج قوة ميكانيكية إجمالية مذهلة تبلغ 1065 حصانًا، مرتفعة بمقدار 64 حصانًا عن النسخة القياسية. 

ويتزامن هذا الضخ الميكانيكي مع لغة تصميمية عضلية شديدة الهجومية تشمل غطاء محرك وسقف مكسوين باللون الأسود الداكن، ومشتت هواء خلفي جديد كليًا، مع تزويد المقصورة الداخلية بمقاعد رياضية فائقة الخفة مستوحاة من طراز “فينومينو” الحصري لتقليص الوزن المادي للشاسيه.

موعد الطرح الرسمي المترقب في أسبوع مونتيري للسيارات

تشير الجداول الزمنية واللوجستية المسربة إلى أن الثور الإيطالي الهجين سيظهر ماديًا بشكل رسمي لأول مرة أمام الجمهور في شهر أغسطس من العام الجاري 2026، وتحديدًا ضمن فعاليات “أسبوع مونتيري للسيارات” الشهير في الولايات المتحدة الأمريكية. وستوفر الشركة 4 خيارات حصرية من الطلاء الخارجي عند الإطلاق تقودها النسخة الحمراء الفاخرة، تمهيدًا لفتح دفاتر الحجز البرمجي وبدء توزيع الشحنات الأولى للملاك عبر الوكلاء المعتمدين بأعلى معايير الأمان والهندسة الممتدة.

سعر لامبورجيني ريفويلتو SV Lamborghini Revuelto 2026 أسعار سيارات لامبورجيني لامبورجيني الكهربائية محرك ريفويلتو V12

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