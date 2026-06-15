تقنية أمان جديدة تمنع دهس الحيوانات المختبئة تحت السيارات

سجلت (BYD) الصينية العملاقة براءة اختراع هندسية جديدة لدى الإدارة الوطنية للملكية الفكرية في الصين (CNIPA)، تركز بشكل كامل على توسيع منظومتها الحسية واللوجستية لحماية البيئة والكائنات الحية؛ حيث تهدف التقنية الجديدة إلى رصد وتحديد أي كائنات أو حيوانات تختبئ أسفل هيكل السيارة قبل الانطلاق بها، مما يضيف بعدًا إنسانيًا وأمانًا استثنائيًا يمنع الحوادث المفاجئة الناتجة عن عدم رؤية محيط الشاسيه الأرضي.

آلية المقارنة المرجعية لتوفير الطاقة وتقليل القراءات الخاطئةََ

تعتمد البنية البرمجية لهذه التقنية على الذكاء البصري والكمبيوتري (Computer Vision) دون استهلاك مستمر ومفرط لموارد السيارة الحاسوبية؛ حيث يقوم النظام بالتقاط صورة رقمية كاملة لأسفل السيارة بمجرد إطفاء المحرك وتوقف المركبة ماديًا، ليتم حفظها في الذاكرة كـ “صورة مرجعية أساسية”.

وعند إعادة تشغيل السيارة مرة أخرى، تلتقط الكاميرات صورة فورية ومباشرة وتقارنها برمجياً بالنسخة المخزنة لعزل الأجزاء الثابتة مثل المساعدين، وأنابيب العادم، وعلبة البطارية، والتركيز فقط على أي عنصر مادي جديد أو حركة غريبة تطرأ على المكان.

مواجهة تحديات البيئة الصعبة أسفل الشاسيه بدقة هندسية

تواجه الأنظمة اللوجستية التقليدية لرصد الحركة تحديات بالغة الصعوبة أسفل السيارات نتيجة التغير المستمر في ظلال الإضاءة، وتراكم الأتربة، والأوساخ، وعوادم الطرق. َ

إلا أن معيار بي واي دي المعتمد على خوارزميات تحليل الملامح والصور ينجح في التمييز بدقة بين المخلفات الورقية الجامدة أو الأظلال المتغيرة وبين الأجسام الحية الحقيقية مثل القطط أو الكلاب المستلقية هربًا من حرارة الطقس أو الأمطار، مما يقلص من احتمالية إرسال تحذيرات برمجية خاطئة للسائق داخل المقصورة.

لا تأتي هذه التقنية بشكل منفرد، بل تتكامل لوجستيًا مع براءة اختراع أخرى سجلتها الشركة مؤخرًا تعتمد على موجات الرادار لرصد الركاب أو الأطفال المنسيين داخل المقصورة وتقييم حالتهم، مما يوضح سعي العملاق الصيني لبناء نظام بيئي حسي متكامل يغطي المحيط الداخلي والخارجي للمركبة.

ورغم القيود المفروضة على دخول سيارات بي واي دي إلى الأسواق الأمريكية، إلا أن هذه الطفرة البرمجية والميكانيكية ستفرض معايير هندسية جديدة تؤثر على مواصفات السيارات عالميًا وفي صالات العرض المحلية عبر الوكلاء المعتمدين.