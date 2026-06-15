خطوة بخطوة.. طريقة عمل تشيز كيك الكنافة

قدم الشيف تامر فتحى ، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل تشيز كيك الكنافة.

طريقة عمل تشيز كيك الكنافة :-

المكونات والمقادير:

كنافة

100 جرام زبدة

300 جرام جبن كريمى

1 علبة قشطة

1 باكيت كريمة بودرة

1 كوب كريمة لبّانى

ملعقة ونصف الملعقة جيلاتين

1/4 لتر ماء فاتر

1/2 كوب فستق مجروش

1 ملعقة كبيرة ماء زهر

للوجه:

1/4 كيلو كنافة

كريمة مخفوقة

فستق مطحون

زهر الليمون

طريقة العمل:

لعمل تشيز كيك الكنافة، تُخلط الجبنة مع الكريمة البودرة ثم تُضاف على الخليط الكريمة اللبانى، ويُخفق هذا الخليط جيّدًا،ثم يُضاف ماء الزهر والجيلاتين مع الاستمرار فى الخفق.

بعد أن يُخفق الخليط جيّدًا، يُضاف الفستق المجروش

وتوضع كل هذه المكونات على ديسك كنافة مستوٍ ثم تدخل الفريزر حتى تتماسك، ثم تخرج وتُزيّن بالكنافة المقليّة والفستق وتُقدّم تشيز كيك الكنافة باردة، بالهنا والشفا.