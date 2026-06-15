خطوة بخطوة.. طريقة عمل تشيز كيك الكنافة الإثنين 15/يونيو/2026 - 02:30 م 6/15/2026 2:30:00 PM طباعة شارك طريقة عمل تشيز كيك الكنافة. رنا عصمت قدم الشيف تامر فتحى ، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل تشيز كيك الكنافة.طريقة عمل دجاج محشي بالمشمش.. جديد وغير تقليديطريقة عمل حمص بالسجق.. بأسهل الخطواتطريقة عمل كيكة التفاح مع الكرامبل.. بمذاق لا يقاومطريقة عمل تشيز كيك الكنافة :-المكونات والمقادير:كنافة100 جرام زبدة300 جرام جبن كريمى1 علبة قشطة1 باكيت كريمة بودرة1 كوب كريمة لبّانىملعقة ونصف الملعقة جيلاتين1/4 لتر ماء فاتر1/2 كوب فستق مجروش1 ملعقة كبيرة ماء زهرللوجه:1/4 كيلو كنافةكريمة مخفوقةفستق مطحونزهر الليمونطريقة العمل:لعمل تشيز كيك الكنافة، تُخلط الجبنة مع الكريمة البودرة ثم تُضاف على الخليط الكريمة اللبانى، ويُخفق هذا الخليط جيّدًا،ثم يُضاف ماء الزهر والجيلاتين مع الاستمرار فى الخفق.بعد أن يُخفق الخليط جيّدًا، يُضاف الفستق المجروشوتوضع كل هذه المكونات على ديسك كنافة مستوٍ ثم تدخل الفريزر حتى تتماسك، ثم تخرج وتُزيّن بالكنافة المقليّة والفستق وتُقدّم تشيز كيك الكنافة باردة، بالهنا والشفا. طباعة شارك طريقة عمل تشيز كيك الكنافة اسهل طريقة عمل تشيز كيك الكنافة تشيز كيك الكنافة