ترامب: سفن محملة بالنفط بدأت في التحرك خارج مضيق هرمز

أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أن هناك سفنا محملة بالنفط بدأت في التحرك خارج مضيق هرمز، وذلك حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه يتفق ورئيس الوزراء على ضرورة العمل وفق ما يخدم إسرائيل وليس ما يخدم أمريكا.

وقال كاتس: أتبنى مع نتنياهو سياسة واضحة تنص على أن الجيش سيظل في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: نرفض سحب الجيش الإسرائيلي من لبنان رغم كل الضغوط الحالية والمستقبلية.

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا هاجمت إيران إسرائيل بسبب أحداث لبنان سنهاجمها بكل قوة.