قفزة في أسعار البيض وتراجع قوي للمكرونة.. تعرف على سعر السلع الأساسية اليوم

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية اليوم الإثنين 15 يونيو 2026 تحركات متباينة، تصدرها ارتفاع ملحوظ في أسعار البيض، حيث زاد سعر كرتونة البيض بنحو 8.79 جنيهات دفعة واحدة مقارنة بالتعاملات السابقة، بينما سجلت المكرونة المعبأة أكبر تراجع بين السلع بانخفاض وصل إلى 5 جنيهات للعبوة.

كما تراجعت أسعار بعض الزيوت والبقوليات، في حين ارتفعت أسعار السكر والدقيق والشاي.

أسعار السلع اليوم الإثنين 15 يونيو 2026

بدأت أسعار البيض تعاملات اليوم على ارتفاعات ملحوظة، حيث سجلت كرتونة البيض 104.09 جنيه بزيادة قدرها 8.79 جنيهات.

كما ارتفع سعر البيضة البيضاء إلى 4.40 جنيه بزيادة 21 قرشًا، وسجلت البيضة الحمراء 4.55 جنيه بزيادة 15 قرشًا، بينما ارتفع سعر البيضة البلدي إلى 4.90 جنيه بزيادة 7 قروش.

وفي المقابل، تراجع سعر كرتونة البيض البلدي إلى 120.41 جنيه بانخفاض قدره 1.11 جنيه.

أبرز السلع المتراجعة اليوم

سجل العدس الصحيح أكبر انخفاض بين السلع الغذائية، حيث تراجع إلى 62.20 جنيه للكيلو بانخفاض 7.20 جنيهات.

وانخفض سعر المكرونة المعبأة وزن 400 جرام إلى 23.20 جنيه بتراجع قدره 5 جنيهات.

وتراجع سعر زيت الذرة إلى 117.65 جنيه للتر بانخفاض 3.54 جنيهات.

كما هبط سعر زيت عباد الشمس إلى 98.63 جنيه للتر بانخفاض 2.64 جنيه.

وسجل الفول المجروش 59.08 جنيه للكيلو متراجعًا بنحو 2.50 جنيه.

وتراجع العدس الصحيح إلى 68.67 جنيه للكيلو بانخفاض 73 قرشًا.

كما انخفض سعر العدس الأصفر المعبأ إلى 68.92 جنيه للكيلو بتراجع 25 قرشًا.

وتراجع سعر الفول المعبأ إلى 61.24 جنيه للكيلو بانخفاض 59 قرشًا.

وسجلت المكرونة السائبة 25.59 جنيه للكيلو بانخفاض 18 قرشًا.

السلع التي ارتفعت أسعارها اليوم

ارتفع سعر الدقيق المعبأ إلى 26.20 جنيه للكيلو بزيادة 88 قرشًا.

كما صعد سعر السكر المعبأ إلى 34.80 جنيه للكيلو بزيادة 75 قرشًا.

وسجل شاي العروسة وزن 40 جرامًا 10.98 جنيه بزيادة 44 قرشًا.

وارتفع سعر شاي ليبتون 40 جرامًا إلى 12.82 جنيه بزيادة 26 قرشًا.

كما زاد سعر الأرز المعبأ إلى 35.12 جنيه للكيلو بارتفاع 25 قرشًا.

فيما استقر سعر المكرونة المعبأة للكيلو عند 28.20 جنيه دون أي تغير يذكر مقارنة بالتعاملات السابقة.

وبذلك تصدرت كرتونة البيض قائمة الارتفاعات اليوم بزيادة 8.79 جنيهات، بينما جاءت المكرونة المعبأة 400 جرام والعدس الصحيح في مقدمة السلع الأكثر تراجعًا خلال تعاملات اليوم الإثنين.