البيض يقفز 4 جنيهات للكرتونة .. والمكرونة تتراجع 7 .. مفاجآت في أسعار السلع الغذائية

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية، اليوم السبت 13 يونيو 2026، تحركات متباينة، حيث تصدرت أسعار البيض قائمة الارتفاعات بعدما زاد سعر كرتونة البيض البلدي بنحو 4.42 جنيه، فيما ارتفع متوسط سعر كرتونة البيض بنحو 3.63 جنيه مقارنة بمستوياتها السابقة.

في المقابل، سجلت عدة سلع أساسية تراجعات ملحوظة، على رأسها المكرونة المعبأة وزن 400 جرام التي انخفض سعرها بنحو 7.02 جنيه، إلى جانب تراجع العدس الصحيح بقيمة 5.77 جنيه، وانخفاض زيت عباد الشمس بأكثر من 2.8 جنيه للتر، بينما تراجعت أسعار السكر والأرز والفول المعبأ بدرجات متفاوتة.

أسعار السلع الغذائية اليوم

وجاءت أسعار أبرز السلع الغذائية في الأسواق كالتالي:

سجل متوسط سعر كرتونة البيض 105.9 جنيه بزيادة بلغت 3.63 جنيه.

بلغ سعر البيضة البيضاء 4.44 جنيه بزيادة 0.43 جنيه.

سجلت البيضة الحمراء 4.56 جنيه بارتفاع 0.39 جنيه.

وصل سعر كرتونة البيض البلدي إلى 126.75 جنيه بزيادة 4.42 جنيه.

سجلت البيضة البلدي 5.18 جنيه بارتفاع 0.39 جنيه.

تراجع سعر لتر زيت عباد الشمس إلى 101 جنيه بانخفاض 2.84 جنيه.

كما سجل متوسط سعر زيت عباد الشمس 101.22 جنيه متراجعًا بقيمة 2.62 جنيه.

انخفض سعر لتر زيت الذرة إلى 123.61 جنيه بتراجع 0.68 جنيه.

السكر والأرز والدقيق

سجل السكر المعبأ 35.76 جنيه للكيلو بانخفاض 0.29 جنيه.

بلغ سعر الأرز المعبأ 34.6 جنيه للكيلو متراجعًا بقيمة 0.59 جنيه.

ارتفع سعر الدقيق المعبأ إلى 27.24 جنيه للكيلو بزيادة 0.51 جنيه.

سجلت المكرونة المعبأة وزن 400 جرام نحو 22.39 جنيه بانخفاض كبير بلغ 7.02 جنيه.

تراجع سعر المكرونة المعبأة للكيلو إلى 28.73 جنيه بانخفاض 0.68 جنيه.

بينما ارتفعت المكرونة السائبة إلى 26.35 جنيه للكيلو بزيادة 0.58 جنيه.

تراجع سعر العدس الصحيح إلى 65.2 جنيه للكيلو بانخفاض 5.77 جنيه.

وسجل العدس الصحيح متوسطًا بلغ 70.93 جنيه متراجعًا بنحو 0.04 جنيه.

انخفض سعر الفول المعبأ إلى 63.21 جنيه للكيلو بتراجع 0.63 جنيه.

بينما ارتفع الفول المجروش إلى 64.44 جنيه بزيادة 0.40 جنيه.

سجل العدس الأصفر المعبأ 68.72 جنيه للكيلو بارتفاع 1.33 جنيه.