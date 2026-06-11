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تراجع جديد في البيض والمكرونة وزيادة لـ الأرز .. أسعار السلع اليوم
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع جديد في البيض والمكرونة وزيادة لـ الأرز .. أسعار السلع اليوم

أسعار السلع اليوم في الأسواق
أسعار السلع اليوم في الأسواق
رانيا أيمن

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية اليوم الخميس 11 يونيو 2026 تحركات متباينة، حيث سجلت بعض السلع تراجعات ملحوظة على رأسها المكرونة المعبأة والبيض بمختلف أنواعه، في حين ارتفعت أسعار سلع أخرى أبرزها السكر والزيوت والأرز والدقيق والفول، ما يعكس استمرار حالة التذبذب في أسعار السلع الاستهلاكية اليومية.

انخفاضات أسعار السلع اليوم

جاءت أبرز التراجعات في الأسواق كالتالي:

  • تراجعت أسعار المكرونة المعبأة 400 جرام بنحو 4.58 جنيه لتسجل 23.22 جنيه للعبوة.
  • انخفض سعر العدس الصحيح المعبأ بقيمة 4.27 جنيه ليسجل 63.67 جنيه للكيلو.
  • تراجعت أسعار كرتونة البيض بنحو 8.98 جنيه لتسجل 102.46 جنيه.
  • انخفض سعر البيضة الحمراء بقيمة 15 قرشًا ليسجل 4.55 جنيه.
  • تراجع سعر البيضة البيضاء بنحو 3 قروش ليسجل 4.35 جنيه.
  • انخفض سعر كرتونة البيض البلدي بقيمة 2.14 جنيه لتسجل 122.68 جنيه.

ارتفاعات أسعار السلع الأساسية

وفي المقابل، شهدت مجموعة من السلع الغذائية الأساسية ارتفاعات جديدة، أبرزها:

  • ارتفع سعر زيت عباد الشمس بنحو 2.32 جنيه ليصل إلى 101.02 جنيه للتر.
  • زاد سعر زيت الذرة بقيمة 1.84 جنيه ليسجل 121.04 جنيه للتر.
  • ارتفع سعر الفول المجروش بنحو 1.71 جنيه ليسجل 62.95 جنيه للكيلو.
  • صعد سعر الفول المعبأ بقيمة 1.51 جنيه ليسجل 62.62 جنيه للكيلو.
  • ارتفع سعر السكر المعبأ بنحو 54 قرشًا ليصل إلى 35.56 جنيه للكيلو.
  • زاد سعر الدقيق المعبأ بقيمة 48 قرشًا ليسجل 26.25 جنيه للكيلو.
  • ارتفع سعر الأرز المعبأ بنحو 41 قرشًا ليسجل 34.96 جنيه للكيلو.
  • سجلت المكرونة السائبة ارتفاعًا بقيمة 41 قرشًا لتصل إلى 26.06 جنيه للكيلو.
  • ارتفع سعر المكرونة المعبأة كيلو بنحو 45 قرشًا ليسجل 28.25 جنيه.
  • زاد سعر العدس الأصفر المعبأ بقيمة 84 قرشًا ليصل إلى 68.06 جنيه للكيلو.
  • ارتفع سعر العدس الصحيح المعبأ إلى 68.71 جنيه للكيلو بزيادة 77 قرشًا.
  • سجل الشاي ارتفاعًا بقيمة 3.13 جنيه للكيلو ليصل إلى 243.15 جنيه.
  • ارتفع سعر شاي العروسة 40 جرامًا بنحو 14 قرشًا ليسجل 11 جنيهًا.
  • زاد سعر شاي ليبتون 40 جرامًا بقيمة 16 قرشًا ليسجل 12.9 جنيه.
  • ارتفع سعر البيضة البلدي قرشًا واحدًا لتسجل 4.92 جنيه للبيضة.
السلع الأساسية

أسعار أبرز السلع الغذائية اليوم

  • السكر المعبأ: 35.56 جنيه للكيلو.
  • الأرز المعبأ: 34.96 جنيه للكيلو.
  • الدقيق المعبأ: 26.25 جنيه للكيلو.
  • زيت عباد الشمس: 101.02 جنيه للتر.
  • زيت الذرة: 121.04 جنيه للتر.
  • الفول المعبأ: 62.62 جنيه للكيلو.
  • العدس الأصفر: 68.06 جنيه للكيلو.
  • المكرونة المعبأة كيلو: 28.25 جنيه.
  • كرتونة البيض: 102.46 جنيه.
سعر كيلو السكر اليوم سعر كيلو الأرز اليوم سعر كرتونة البيض اليوم أسعار السلع اليوم أسعار السلع في الأسواق في اليوم

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