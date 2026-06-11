تراجع جديد في البيض والمكرونة وزيادة لـ الأرز .. أسعار السلع اليوم

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية اليوم الخميس 11 يونيو 2026 تحركات متباينة، حيث سجلت بعض السلع تراجعات ملحوظة على رأسها المكرونة المعبأة والبيض بمختلف أنواعه، في حين ارتفعت أسعار سلع أخرى أبرزها السكر والزيوت والأرز والدقيق والفول، ما يعكس استمرار حالة التذبذب في أسعار السلع الاستهلاكية اليومية.

انخفاضات أسعار السلع اليوم

جاءت أبرز التراجعات في الأسواق كالتالي:

تراجعت أسعار المكرونة المعبأة 400 جرام بنحو 4.58 جنيه لتسجل 23.22 جنيه للعبوة.

بنحو 4.58 جنيه لتسجل 23.22 جنيه للعبوة. انخفض سعر العدس الصحيح المعبأ بقيمة 4.27 جنيه ليسجل 63.67 جنيه للكيلو.

بقيمة 4.27 جنيه ليسجل 63.67 جنيه للكيلو. تراجعت أسعار كرتونة البيض بنحو 8.98 جنيه لتسجل 102.46 جنيه.

بنحو 8.98 جنيه لتسجل 102.46 جنيه. انخفض سعر البيضة الحمراء بقيمة 15 قرشًا ليسجل 4.55 جنيه.

بقيمة 15 قرشًا ليسجل 4.55 جنيه. تراجع سعر البيضة البيضاء بنحو 3 قروش ليسجل 4.35 جنيه.

بنحو 3 قروش ليسجل 4.35 جنيه. انخفض سعر كرتونة البيض البلدي بقيمة 2.14 جنيه لتسجل 122.68 جنيه.

ارتفاعات أسعار السلع الأساسية

وفي المقابل، شهدت مجموعة من السلع الغذائية الأساسية ارتفاعات جديدة، أبرزها:

ارتفع سعر زيت عباد الشمس بنحو 2.32 جنيه ليصل إلى 101.02 جنيه للتر.

بنحو 2.32 جنيه ليصل إلى 101.02 جنيه للتر. زاد سعر زيت الذرة بقيمة 1.84 جنيه ليسجل 121.04 جنيه للتر.

بقيمة 1.84 جنيه ليسجل 121.04 جنيه للتر. ارتفع سعر الفول المجروش بنحو 1.71 جنيه ليسجل 62.95 جنيه للكيلو.

بنحو 1.71 جنيه ليسجل 62.95 جنيه للكيلو. صعد سعر الفول المعبأ بقيمة 1.51 جنيه ليسجل 62.62 جنيه للكيلو.

بقيمة 1.51 جنيه ليسجل 62.62 جنيه للكيلو. ارتفع سعر السكر المعبأ بنحو 54 قرشًا ليصل إلى 35.56 جنيه للكيلو.

بنحو 54 قرشًا ليصل إلى 35.56 جنيه للكيلو. زاد سعر الدقيق المعبأ بقيمة 48 قرشًا ليسجل 26.25 جنيه للكيلو.

بقيمة 48 قرشًا ليسجل 26.25 جنيه للكيلو. ارتفع سعر الأرز المعبأ بنحو 41 قرشًا ليسجل 34.96 جنيه للكيلو.

بنحو 41 قرشًا ليسجل 34.96 جنيه للكيلو. سجلت المكرونة السائبة ارتفاعًا بقيمة 41 قرشًا لتصل إلى 26.06 جنيه للكيلو.

ارتفاعًا بقيمة 41 قرشًا لتصل إلى 26.06 جنيه للكيلو. ارتفع سعر المكرونة المعبأة كيلو بنحو 45 قرشًا ليسجل 28.25 جنيه.

بنحو 45 قرشًا ليسجل 28.25 جنيه. زاد سعر العدس الأصفر المعبأ بقيمة 84 قرشًا ليصل إلى 68.06 جنيه للكيلو.

بقيمة 84 قرشًا ليصل إلى 68.06 جنيه للكيلو. ارتفع سعر العدس الصحيح المعبأ إلى 68.71 جنيه للكيلو بزيادة 77 قرشًا.

إلى 68.71 جنيه للكيلو بزيادة 77 قرشًا. سجل الشاي ارتفاعًا بقيمة 3.13 جنيه للكيلو ليصل إلى 243.15 جنيه.

ارتفاعًا بقيمة 3.13 جنيه للكيلو ليصل إلى 243.15 جنيه. ارتفع سعر شاي العروسة 40 جرامًا بنحو 14 قرشًا ليسجل 11 جنيهًا.

بنحو 14 قرشًا ليسجل 11 جنيهًا. زاد سعر شاي ليبتون 40 جرامًا بقيمة 16 قرشًا ليسجل 12.9 جنيه.

بقيمة 16 قرشًا ليسجل 12.9 جنيه. ارتفع سعر البيضة البلدي قرشًا واحدًا لتسجل 4.92 جنيه للبيضة.

أسعار أبرز السلع الغذائية اليوم