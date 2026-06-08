انخفاض جديد في سعر كرتونة البيض البلدي وتراجع أكثر من 14 سلعة غذائية اليوم

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية اليوم الاثنين 8 يونيو 2026 موجة تراجعات واسعة شملت أكثر من 14 سلعة غذائية، تصدرتها المكرونة المعبأة وزن 400 جرام بعد انخفاضها بأكثر من 7 جنيهات للعبوة، فيما تراجع سعر العدس بنحو 5 جنيهات للكيلو، وانخفضت أسعار البيض البلدي بأكثر من 3 جنيهات للكرتونة، بينما سجلت الزيوت وبعض أصناف الشاي زيادات محدودة.

أسعار البيض اليوم

سجلت كرتونة البيض البلدي 127.53 جنيه بانخفاض 3.41 جنيه.

وسجلت البيضة البلدي 5.19 جنيه بتراجع 0.16 جنيه.

كما سجلت البيضة الحمراء 4.89 جنيه بانخفاض 0.11 جنيه.

فيما بلغت البيضة البيضاء 4.62 جنيه متراجعة 0.09 جنيه.

بينما ارتفعت كرتونة البيض إلى 114.67 جنيه بزيادة 2.12 جنيه.

أسعار السلع الأساسية اليوم

سجل الأرز المعبأ 34.73 جنيه للكيلو منخفضًا 0.13 جنيه.

وبلغ سعر السكر المعبأ 35.18 جنيه للكيلو بتراجع 0.53 جنيه.

وسجل الدقيق المعبأ 26.38 جنيه للكيلو منخفضًا 0.24 جنيه.

كما سجلت المكرونة المعبأة 27.91 جنيه للكيلو بانخفاض 0.85 جنيه.

وتراجعت المكرونة المعبأة وزن 400 جرام إلى 21.69 جنيه منخفضة 7.07 جنيه.

فيما سجلت المكرونة السائبة 25.70 جنيه للكيلو بانخفاض 1.09 جنيه.

أسعار البقوليات اليوم

سجل الفول المعبأ 61.89 جنيه للكيلو متراجعًا 1.20 جنيه.

وبلغ سعر الفول المجروش 62.93 جنيه للكيلو منخفضًا 0.15 جنيه.

وسجل العدس الصحيح 67.64 جنيه للكيلو بتراجع 0.43 جنيه.

كما سجل العدس الصحيح 63.02 جنيه للكيلو منخفضًا 5.05 جنيه.

وبلغ سعر العدس الأصفر المعبأ 66.63 جنيه للكيلو متراجعًا 0.03 جنيه.

أسعار الزيوت والشاي

ارتفع سعر زيت الذرة إلى 120.73 جنيه للتر بزيادة 2.81 جنيه.

وسجل زيت عباد الشمس 100.49 جنيه للتر مرتفعًا 1.53 جنيه.

كما بلغ سعر زيت عباد الشمس 99.53 جنيه للتر بزيادة 0.57 جنيه.

وسجل شاي ليبتون 40 جرام 13.08 جنيه بزيادة 0.14 جنيه.

وبلغ سعر شاي العروسة 40 جرام 11.20 جنيه مرتفعًا 0.11 جنيه.