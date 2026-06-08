قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء باكستان: ندعو جميع الأطراف لممارسة ضبط النفس وإعطاء فرصة للسلام
مسؤول في حزب الله يفجّر مفاجأة: تصريحات ترامب بشأن تواصلنا معه غير صحيحة
5 مدربين سوبر.. من الأقرب لقيادة الأهلي خلال الفترة القادمة| أسماء مفاجآة
السعر انخفض بالأسواق.. اعرف البيض الأحمر والأبيض والبلدي بكام؟
وزير الصحة: المنصة الوطنية للسياحة العلاجية توفر خدمات بتكلفة أقل 50%
انخفاض جديد في سعر كرتونة البيض البلدي وتراجع أكثر من 14 سلعة غذائية اليوم
العواصف والملاعب.. مطبات مبكرة تواجه منتخبات كأس العالم 2026
وكالة تسنيم: إلغاء جميع الرحلات الجوية الداخلية في إيران حتى إشعار آخر
نعينع ينفي إيقافه عن العمل بالإذاعة.. ويؤكد: الأخبار المتداولة غير صحيحة
مسؤول إسرائيلي: ننسق مع واشنطن لفصل جبهة إيران عن لبنان
القبض على المتهمين بالتعدى على سائق توك توك بالضرب في بني سويف
مباحث الدقهلية تكشف ملابسات محاولة طالب ثانوي دخول لجنة بالإعدادية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفاض جديد في سعر كرتونة البيض البلدي وتراجع أكثر من 14 سلعة غذائية اليوم

تراجع أسعار السلع في ألأسواق اليوم
تراجع أسعار السلع في ألأسواق اليوم
رانيا أيمن

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية اليوم الاثنين 8 يونيو 2026 موجة تراجعات واسعة شملت أكثر من 14 سلعة غذائية، تصدرتها المكرونة المعبأة وزن 400 جرام بعد انخفاضها بأكثر من 7 جنيهات للعبوة، فيما تراجع سعر العدس بنحو 5 جنيهات للكيلو، وانخفضت أسعار البيض البلدي بأكثر من 3 جنيهات للكرتونة، بينما سجلت الزيوت وبعض أصناف الشاي زيادات محدودة.

أسعار البيض اليوم

سجلت كرتونة البيض البلدي 127.53 جنيه بانخفاض 3.41 جنيه.

سعر البيض اليوم

وسجلت البيضة البلدي 5.19 جنيه بتراجع 0.16 جنيه.

كما سجلت البيضة الحمراء 4.89 جنيه بانخفاض 0.11 جنيه.

فيما بلغت البيضة البيضاء 4.62 جنيه متراجعة 0.09 جنيه.

بينما ارتفعت كرتونة البيض إلى 114.67 جنيه بزيادة 2.12 جنيه.

أسعار السلع الأساسية اليوم

سجل الأرز المعبأ 34.73 جنيه للكيلو منخفضًا 0.13 جنيه.

ماذا يحدث عند استبعاد السكر والدقيق من النظام الغذائي ولو ليوم واحد؟

وبلغ سعر السكر المعبأ 35.18 جنيه للكيلو بتراجع 0.53 جنيه.

وسجل الدقيق المعبأ 26.38 جنيه للكيلو منخفضًا 0.24 جنيه.

كما سجلت المكرونة المعبأة 27.91 جنيه للكيلو بانخفاض 0.85 جنيه.

وتراجعت المكرونة المعبأة وزن 400 جرام إلى 21.69 جنيه منخفضة 7.07 جنيه.

البقوليات

فيما سجلت المكرونة السائبة 25.70 جنيه للكيلو بانخفاض 1.09 جنيه.

أسعار البقوليات اليوم

سجل الفول المعبأ 61.89 جنيه للكيلو متراجعًا 1.20 جنيه.

وبلغ سعر الفول المجروش 62.93 جنيه للكيلو منخفضًا 0.15 جنيه.

وسجل العدس الصحيح 67.64 جنيه للكيلو بتراجع 0.43 جنيه.

كما سجل العدس الصحيح 63.02 جنيه للكيلو منخفضًا 5.05 جنيه.

وبلغ سعر العدس الأصفر المعبأ 66.63 جنيه للكيلو متراجعًا 0.03 جنيه.

أسعار الزيوت والشاي

ارتفع سعر زيت الذرة إلى 120.73 جنيه للتر بزيادة 2.81 جنيه.

وسجل زيت عباد الشمس 100.49 جنيه للتر مرتفعًا 1.53 جنيه.

كما بلغ سعر زيت عباد الشمس 99.53 جنيه للتر بزيادة 0.57 جنيه.

منافذ لبيع السلع

وسجل شاي ليبتون 40 جرام 13.08 جنيه بزيادة 0.14 جنيه.

وبلغ سعر شاي العروسة 40 جرام 11.20 جنيه مرتفعًا 0.11 جنيه.

سعر كيلو الدقيق اليوم سعر كيلو السكر اليوم سعر كرتونة البيض أسعار السلع اليوم أسعار السلع الأساسية في الأسواق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

الأهلي والزمالك

صفقة مفاجأة.. لاعب الزمالك يقترب من الانتقال إلى الأهلي

الدواجن

تغيرات مفاجئة في أسعار الفراخ بالأسواق اليوم.. الكيلو بكام؟

الذهب

تشتري ولا تبيع.. نصائح مهمة من شعبة الذهب للمواطنين بعد هبوط الأسعار

الذهب

وصل لأدنى مستوى.. مفاجأة بسعر الذهب عيار 21

سكن لكل المصريين 9

شقق جاهزة للتسليم.. موعد طرح «سكن لكل المصريين 9» ونظام التقسيط حتى 20 عامًا

البيض

لأول مرة منذ سنوات.. أسعار البيض بأقل من 70 جنيها ومفاجأة في ثمن البلدي

الدواجن

الفراخ نزلت 26 جنيها.. سعر الدواجن والبيض اليوم

ترشيحاتنا

الدكتور محمد مهنا

البيت المحمدي يشكر وزير الأوقاف و الأعلى للطرق الصوفية لاعتماد الطريقة "المحمدية الزروقية الشاذلية"

انطلاق تصفيات المرحلة الثانية من الموسم الثاني لـ«دوري النجباء»

الأوقاف: انطلاق تصفيات المرحلة الثانية لـ«دوري النجباء» بالمديريات الإقليمية

الشيخ عبد العاطي ناصف

وزارة الأوقاف تُحيي ذكرى وفاة الشيخ عبد العاطي ناصف قارئ الأولياء

بالصور

لا شكاوي من امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الرابع بالشرقية

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

رئيس المنطقة الشرقية الأزهرية يتابع سير امتحانات الشهادة الثانوية بمقر لجنة معهد النحال الابتدائي

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

فيديو

مجتبي خامنئي

اختفاء غامض وملصقات ساخرة.. مكافأة 5 دولارات للعثور على مجتبى خامنئي

موعد تصوير «ولاد رزق 4» وآخر تطورات «السلم والثعبان 3»

رسميًا.. موعد تصوير ولاد رزق 4 وآخر تطورات السلم والثعبان 3

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد