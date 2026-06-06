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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع أسعار زيت الطعام والدقيق والسكر.. موجة انخفاض تضرب السلع الأساسية

السلع الغذائية
السلع الغذائية
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية في السوق المحلية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم السبت وفق أحدث البيانات الرسمية، حيث انخفضت أسعار عدد من السلع الرئيسية على رأسها الأرز والدقيق والزيوت والسكر والمكرونة، في حين سجلت سلع أخرى ارتفاعات محدودة.

تراجع الحبوب الأساسية

سجلت أسعار الأرز المعبأ نحو 34.81 جنيه للكيلو بانخفاض 0.18 جنيه، فيما تراجع سعر الدقيق المعبأ إلى 25.66 جنيه للكيلو بانخفاض 0.91 جنيه، كما انخفض السكر المعبأ إلى 34.75 جنيه للكيلو بتراجع 0.77 جنيه.

كما سجل الفول المعبأ 62.60 جنيه للكيلو بانخفاض 0.41 جنيه، والفول المجروش 61.26 جنيه بانخفاض 2.47 جنيه.

انخفاض الزيوت

وتراجعت أسعار الزيوت بشكل ملحوظ، حيث سجل زيت عباد الشمس 90.97 جنيه للتر بانخفاض 9.36 جنيه، و95.63 جنيه للتر بانخفاض 4.70 جنيه، بينما بلغ سعر زيت الذرة 114.96 جنيه للتر بانخفاض 4.28 جنيه.

تراجع المكرونة

وسجلت المكرونة المعبأة 400 جرام نحو 22.24 جنيه بانخفاض 5.98 جنيه، فيما تراجع سعر الكيلو إلى 27.94 جنيه بانخفاض 0.28 جنيه.

البيض والشاي

كما انخفضت أسعار البيض بشكل طفيف، حيث سجلت البيضة البيضاء 4.60 جنيه والبيضة الحمراء 4.86 جنيه والبلدي 5.20 جنيه، بتراجعات محدودة تراوحت بين 0.05 و0.11 جنيه.
وسجلت أسعار الشاي تراجعًا طفيفًا، حيث بلغ سعر شاي العروسة 10.73 جنيه وشاي ليبتون 12.62 جنيه.

ارتفاعات محدودة

في المقابل، ارتفعت أسعار كرتونة البيض إلى 119.10 جنيه بزيادة 3.78 جنيه، وكرتونة البيض البلدي إلى 133.50 جنيه بزيادة 3.83 جنيه، كما سجل العدس الأصفر 67.57 جنيه بزيادة 0.61 جنيه، وارتفع سعر المكرونة السائبة إلى 26.50 جنيه للكيلو.

حركة متباينة للأسواق

وتعكس هذه التحركات حالة من التباين داخل الأسواق المصرية، بين انخفاضات واسعة في السلع الأساسية مقابل زيادات محدودة في بعض المنتجات، وسط متابعة مستمرة لحركة الأسعار وتوافر السلع في المنافذ المختلفة.

السلع الغذائية الشاى البيض

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