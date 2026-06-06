قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أفرجوا عن أبو صفية.. رئيسة العفو الدولية تدين"القسوة" الإسرائيلية في غزة
تداول صور امتحان عربي الدبلومات الفنية بعد دقيقتين من توزيعه باللجان بتليجرام|التعليم:جاري التأكد
مراتي.. عمر مرموش يحتفل بعقد قرانه بصور جديدة
موعد مباراة مصر والبرازيل و القنوات الناقلة
الماء المنكه الأشهر .. مشروبات تساعد على ترطيب الجسم في الحر
حظر الموبايل بلجان امتحانات الدبلومات الفنية 2026 للطلاب و الملاحظين
انتهاكات وحشية إسرائيلية على لبنان تخلف 21 شهيدا
القيادة المركزية الأمريكية: اعتراض صواريخ ومسيرات أطلقتها إيران باتجاه مضيق هرمز
فى ذكراه.. قصة إجبار محمود المليجي على طلاق فنانتين
ذكرى رحيل محمود المليجي.."شرير الشاشة المصرية"
شوبير: مصطفى دفع ثمن اسمي.. والحضري الأفضل في تاريخ حراسة المرمى بمصر
بورصة الدواجن الآن.. تحرك أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق اليوم السبت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفاض الأسعار محليا.. البنوك المركزية تشتري 17 طنا من الذهب

الذهب
الذهب
ولاء عبد الكريم


تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم السبت، وسط ترقب المستثمرين لصدور بيانات الوظائف الأمريكية غير الزراعية، واستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، إلى جانب تنامي التوقعات ببقاء أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، وفقًا لتقرير صادر عن «مرصد الذهب» للدراسات الاقتصادية.

وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض بنحو 10 جنيهات مقارنة بختام تعاملات أمس ليسجل 6620 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية في البورصة العالمية بنحو 16 دولارًا لتصل إلى 4466 دولارًا وقت إعداد التقرير.

وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 7566 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5674 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب مستوى 52960 جنيهًا.
 

مكاسب سابقة
 

وأوضح التقرير أن السوق المحلية كانت قد شهدت ارتفاعًا خلال تعاملات الخميس، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 30 جنيهًا من 6600 إلى 6630 جنيهًا، كما ارتفعت الأوقية عالميًا بنحو 37 دولارًا، لتغلق عند 4482 دولارًا بعد أن افتتحت التداولات عند 4445 دولارًا.

وتتجه أنظار الأسواق إلى بيانات الوظائف الأمريكية لشهر مايو، والتي تعد من أبرز المؤشرات المؤثرة في توجهات السياسة النقدية الأمريكية، وسط توقعات بإضافة نحو 85 ألف وظيفة جديدة مقارنة بنحو 115 ألف وظيفة خلال أبريل الماضي.
 

ويرى المتعاملون أن أي نتائج تفوق التوقعات قد تدعم قوة الدولار الأمريكي وتقلص فرص خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يمثل عامل ضغط على الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.
 

تباطؤ آسيوي
 

وأشار التقرير إلى ظهور مؤشرات واضحة على تباطؤ الطلب الاستثماري في الصين والهند، وهما من أكبر الأسواق المستهلكة للذهب عالميًا، بعد الارتفاعات القياسية التي حققها المعدن النفيس خلال العامين الماضيين.

وفي الصين، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب تدفقات نقدية خارجة تجاوزت 10 مليارات يوان خلال الشهر الماضي، كما تراجعت السحوبات من بورصة شنجهاي للذهب إلى نحو 63.5 طن خلال مايو، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2020، ما يعكس تراجع الطلب الاستثماري واتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح.

كما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب في الهند أول تدفقات خارجة شهرية صافية منذ نحو عام، حيث أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي خروج استثمارات بقيمة 61 مليون دولار خلال مايو، ما أدى إلى تراجع إجمالي الحيازات إلى 116.3 طن.
ورغم ذلك، استقطبت الصناديق الهندية منذ بداية العام تدفقات استثمارية تجاوزت 3.48 مليار دولار، ما يعكس استمرار جاذبية الذهب كأداة للتحوط والادخار.
 

دعم البنوك المركزية
 

وعلى المستوى العالمي، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب تدفقات خارجة صافية بنحو ملياري دولار خلال مايو نتيجة عمليات جني الأرباح عقب موجة الصعود التاريخية التي شهدتها الأسعار خلال الأشهر الماضية.

وفي المقابل، واصلت البنوك المركزية العالمية تعزيز احتياطياتها من الذهب، حيث أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي استئناف الشراء خلال أبريل بإضافة نحو 17 طنًا إلى الاحتياطيات الرسمية بعد تسجيل مبيعات صافية في مارس.

وتصدرت بولندا قائمة المشترين بإضافة 14 طنًا، بينما واصلت الصين تعزيز احتياطياتها للشهر الثامن عشر على التوالي عبر شراء 8 أطنان، وهو أعلى مستوى شهري منذ ديسمبر 2024.
 

توقعات مستقبلية
 

من جانبه، قال كارستن فريتش، محلل السلع في بنك كومرتس بنك الألماني، إن الضغوط التضخمية الناجمة عن التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة قد تؤخر انطلاق موجة صعود جديدة للذهب على المدى القصير بسبب تغير توقعات السياسة النقدية الأمريكية.
وأضاف أن الأسواق أصبحت أكثر حذرًا بشأن احتمالات خفض أسعار الفائدة، ما يحد من قدرة الذهب على تحقيق مكاسب قوية خلال الفترة الحالية، رغم استمرار العوامل الداعمة على المدى الطويل.
وحافظ البنك على توقعاته بوصول الذهب إلى 4800 دولار للأوقية بنهاية عام 2026، مع إمكانية ارتفاعه إلى نحو 5200 دولار للأوقية بنهاية عام 2027، مدعومًا باستمرار مشتريات البنوك المركزية، وتراجع الثقة بالأصول المقومة بالدولار، وارتفاع مستويات الدين الحكومي عالميًا.
وأكد «مرصد الذهب» أن التراجعات الحالية تبدو أقرب إلى حركة تصحيح مؤقتة مرتبطة بإعادة تسعير توقعات الفائدة وعمليات جني الأرباح، بينما لا تزال العوامل الأساسية الداعمة للذهب قائمة، وفي مقدمتها مشتريات البنوك المركزية والتوترات الجيوسياسية، بما يعزز جاذبية المعدن الأصفر كأداة للتحوط وحفظ القيمة على المدى الطويل.

اسعار الذهب البنوك المركزية سعر الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

بالصواريخ والطائرات المسيرة .. هجوم جوي على الكويت وبيان عاجل للجيش

السيدة واولادها

مشهد صادم أمام المقابر.. سيدة تحرض أبناءها بالدعاء علي والدهم.. الله يجحمك يا بابا

تظلمات التموين 2026.. 6 خطوات لعودة بطاقة التموين بعد الحذف

موعد فتح باب تظلمات التموين 2026.. 6 خطوات لتفعيل البطاقة بعد الحذف

يورتشيتش

مدرب بيراميدز يورتشيتش يفاجئ النادي بقرار الرحيل.. ما السبب؟

ابنه شيرين عبد الوهاب

غياب شيرين عبد الوهاب يثير التساؤلات في حفل تخرج ابنتها.. وزينة تظهر بجوار مريم ووالدها

مشاجرة في المترو

خناقة الشبشب في مترو الأنفاق.. فيديو سيدتين سودانيتين يثير ضجة واسعة

تذاكر مترو الأنفاق

أسعار تذاكر مترو الأنفاق 2026 بعد الزيادة الأخيرة

عمرو أديب

تعليق غير متوقع من عمرو أديب على مباراة مصر والبرازيل

ترشيحاتنا

الذهب

انخفاض الأسعار محليا.. البنوك المركزية تشتري 17 طنا من الذهب

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الجمعة 5-6-2026

وزير المالية مع وفد UKEF

كجوك: فرص هائلة لنمو صادرات التعهيد في ظل تنامي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

بالصور

بقوة خارقة.. لوتس تكشف عن أليترا X الهجينة بمدى يتجاوز 1200 كم

لوتس أليترا X
لوتس أليترا X
لوتس أليترا X

علامات مبكرة لمشكلات القولون لا يجب تجاهلها.. متى يستدعي الأمر زيارة الطبيب؟

علامات مبكرة لمشكلات القولون لا يجب تجاهلها.. متى يستدعي الأمر زيارة الطبيب؟
علامات مبكرة لمشكلات القولون لا يجب تجاهلها.. متى يستدعي الأمر زيارة الطبيب؟
علامات مبكرة لمشكلات القولون لا يجب تجاهلها.. متى يستدعي الأمر زيارة الطبيب؟

كيف تستعيدين ثقتك بنفسك بعد سن الأربعين؟.. خطوات بسيطة لتجديد الطاقة والشعور بالرضا

كيف تستعيدين ثقتك بنفسك بعد سن الأربعين؟ خطوات بسيطة لتجديد الطاقة والشعور بالرضا
كيف تستعيدين ثقتك بنفسك بعد سن الأربعين؟ خطوات بسيطة لتجديد الطاقة والشعور بالرضا
كيف تستعيدين ثقتك بنفسك بعد سن الأربعين؟ خطوات بسيطة لتجديد الطاقة والشعور بالرضا

علامات تدل على أن زوجك يمر بضغوط نفسية.. لا تتجاهلي هذه الإشارات

علامات تدل على أن زوجك يمر بضغوط نفسية.. لا تتجاهلي هذه الإشارات
علامات تدل على أن زوجك يمر بضغوط نفسية.. لا تتجاهلي هذه الإشارات
علامات تدل على أن زوجك يمر بضغوط نفسية.. لا تتجاهلي هذه الإشارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

المزيد