استقر سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم السبت 6-6-2026 وذلك بأول تداولات صباحية بمختلف الأعيرة الذهبية.
سعر الذهب اليوم
وسجل سعر الأعيرة الذهبية ثباتا بمختلف محلات الصاغة المنتشرة علي مستوى الجمهورية.
تحركات الذهب
وفقد سعر جرام الذهب أكثر من 60 جنيها جديدة أمس
آخر تحديث لسعر الذهب
بلغ آخر تحديث لسعر الذهب 6550 جنيها.
سعر عيار 24
وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7485 جنيها للشراء و 7428 جنيها للبيع.
سعر عيار 22
وبلغ سعر عيار 22 نحو 6862 جنيها للشراء و 6809 جنيها للبيع.
سعر عيار 21
وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6550 جنيها للشراء و6500 جنيها للبيع.
سعر عيار 18
وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5614 جنيها للشراء و 5571 جنيها للبيع .
سعر الجنيه الذهب
وصل سعر الجنيه الذهب 52.4 ألف جنيه للشراء و 52.2 ألف جنيه.
سعر أوقية الذهب
وسجل سعر أوقية الذهب 4357 دولار للشراء و4356 دولار للبيع.