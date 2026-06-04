سعر الذهب يتراجع بقوة.. وخسائر عيار 21 تصل إلى 1000 جنيه

تراجع سعر الذهب في مصر منذ مطلع الأسبوع الجاري وحتى مستهل تداولات مساء اليوم الخميس 4 يونيو 2026، حيث فقد سعر جرام الذهب ما يقارب من 110 جنيهات في المتوسط خلال الأيام القليلة الماضية، وسط حالة من الترقب والتحليلات التي تشغل بال المتعاملين في سوق الصاغة.

ويأتي هذا التراجع في وقت يشهد فيه الذهب يتراجع عالميًا أيضًا، متأثرًا بتجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط وتغير توقعات السياسة النقدية الأمريكية، وهما عاملان يتحكمان بشكل مباشر في تحركات المعدن الأصفر داخل الأسواق المحلية والعالمية.



خسائر سعر الذهب منذ مطلع العام

لم تقتصر خسائر الذهب يتراجع على الأسبوع الجاري فقط، بل امتدت إلى خسائر أكبر منذ مطلع العام.

وفقد عيار 21 نحو 1000 جنيه كاملة من أعلى سعر سجله مطلع العام الجاري البالغ 7650 جنيهًا، فيما فقد الجنيه الذهب نحو 8000 جنيه خلال الفترة نفسها، ويُعد هذا الهبوط الحاد من أبرز موجات التراجع التي شهدها سوق الذهب خلال العام الحالي.

أسعار الذهب اليوم الخميس في الصاغة

جاءت أسعار الأعيرة المختلفة وفقًا لآخر تحديث لـ الذهب يتراجع اليوم الخميس على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24: سجل نحو 7617 جنيهًا للشراء و7531 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 22: بلغ نحو 6982 جنيهًا للشراء و6903 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 21 (الأكثر انتشارًا): سجل 6665 جنيهًا للشراء و6595 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 18: وصل إلى 5712 جنيهًا للشراء و5648 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب: بلغ 53.32 ألف جنيه للشراء و52.72 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب عالميًا: وصلت إلى 4505 دولار للشراء و4504 دولار للبيع.

الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع

من المهم عند متابعة أن الذهب يتراجع الانتباه إلى الفارق بين سعري الشراء والبيع. ففي عيار 21 مثلًا، يبلغ سعر الشراء 6665 جنيهًا بينما سعر البيع 6595 جنيهًا، بفارق 70 جنيهًا.



وهذا الفارق يمثل هامش ربح التاجر ويغطي مخاطر تقلب الذهب يتراجع خلال اليوم، وتختلف هذه الفروق من عيار لآخر ومن محل صاغة لآخر، كما تضاف المصنعية والدمغة والضريبة إلى سعر البيع النهائي والتي لم تزد بحسب تأكيد مصلحة الضرائب.



أسباب تراجع الذهب عالميًا ومحليًا

يرتبط سبب تراجع الذهب يتراجع بعدة عوامل متشابكة، يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

تجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط: التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران يضغط على الأسواق، لكن الذهب لم يجد دعمًا كافيًا من هذا التصعيد بسبب قوة الدولار.

ارتفاع الدولار الأمريكي: كلما ارتفع الدولار، انخفضت أسعار الذهب عالميًا، لأن الذهب يُسعر بالدولار.

توقعات السياسة النقدية الأمريكية: توقعات بتثبيت أسعار الفائدة أو رفعها تقلل من جاذبية الذهب كاستثمار بديل.

تراجع الطلب المحلي: في أوقات التراجع الحاد، يميل المواطنون إلى التوقف عن الشراء تحسبًا لمزيد من الهبوط.

استقرار سعر الصرف محليًا: استقرار الجنيه مقابل الدولار يقلل من تكلفة استيراد الذهب الخام، مما ينعكس إيجابًا على الأسعار المحلية.



ماذا يعني تراجع الذهب للمواطن؟

عندما الذهب يتراجع بهذا الشكل، فإن ذلك يمثل فرصة وحذرًا في نفس الوقت، فالفرصة تكمن في أن من يرغب في شراء الذهب للزينة أو الادخار قد يجد أسعارًا أقل مما كانت عليه قبل أيام.

أما الحذر فيكمن في أن استمرار التراجع قد يعني أن السعر الحالي ليس الأدنى بعد، وقد يشهد مزيدًا من الهبوط.

توقعات الأيام المقبلة

يترقب المتعاملون في سوق الذهب اتجاهات الأسعار خلال الأيام المقبلة، خاصة مع استمرار الذهب يتراجع في ظل حالة التذبذب الحادة في الأسواق العالمية.



ويبقى السؤال الأهم: هل يستمر الذهب يتراجع أم يعاود الصعود؟ الإجابة تعتمد على عدة متغيرات، أبرزها:

قرارات الفيدرالي الأمريكي: أي إشارات عن خفض الفائدة قد تدعم الذهب.

تطورات الشرق الأوسط: أي تصعيد جديد قد يدفع الذهب للصعود كملاذ آمن.

حركة الدولار: استمرار قوة الدولار يعني استمرار الذهب يتراجع.

الطلب الصيني والهندي: انخفاض الطلب من أكبر مستهلكي الذهب في العالم يزيد من حدة التراجع.