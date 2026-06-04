110 جنيهات.. الذهب يتراجع في الصاغة مساء اليوم

تراجع سعر الذهب في مصر منذ مطلع الأسبوع الجاري وحتى مستهل تداولات مساء اليوم الخميس 4-5-2026 .

الذهب يتراجع

فقد سعر جرام الذهب مايقارب من 110 جنيهات في المتوسط من مطلع الأسبوع الجاري.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6665 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7617 جنيها للشراء و 7531 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 6982 جنيها للشراء و 6903 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6665 جنيها للشراء و 6595 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5712 جنيها للشراء و 5648 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 53.32 ألف جنيه للشراء و 52.72 ألف جنيه للبيع .

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4505 دولار للشراء و 4504 دولار للبيع.