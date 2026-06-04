سعر الذهب في السعودية بآخر تحديث يسجل 742 ريالا مساء اليوم

استقر سعر الذهب في السعودية مساء اليوم الخميس4 -6 - 2026 علي مستوي محلات الصاغة بالمملكة.

سعر الذهب في السعودية

أظهر سعر الذهب استقرارا في منتصف تعاملات الصاغة اليوم بدون تغيير بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له742 ريال سعودي

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 539.75 ريال سعودي.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 494.75 ريال سعودي.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 742.25 ريال سعودي.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 405 ريال سعودي.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 3779 ريال سعودي

سعر أونصة الذهب

وصل سعر اونصة الذهب 16.791 ألف ريال سعودي

سعر أونصة الذهب بالدولار

بلغ سعر أونصة الذهب بالدولار 4477 دولار .