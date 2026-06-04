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سعر سبيكة الذهب اليوم الخميس 4 يونيو 2026 في مصر بجميع الأوزان
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سعر سبيكة الذهب اليوم الخميس 4 يونيو 2026 في مصر بجميع الأوزان

سعر سبيكة الذهب اليوم الخميس 4 يونيو 2026 في مصر بجميع الأوزان
سعر سبيكة الذهب اليوم الخميس 4 يونيو 2026 في مصر بجميع الأوزان
عبد الفتاح تركي

واصل سعر سبيكة الذهب في مصر ارتفاعه خلال تعاملات اليوم الخميس 4 يونيو 2026، بالتزامن مع صعود أسعار الذهب في السوق المحلية، ما انعكس على مختلف الأوزان المتداولة من السبائك الذهبية، بداية من السبيكة وزن 1 جرام وحتى السبيكة وزن كيلو كامل، وسط متابعة واسعة من المستثمرين والراغبين في الادخار وحفظ القيمة من خلال المعدن النفيس.

ويحظى سعر سبيكة الذهب باهتمام متزايد من جانب المواطنين والمستثمرين في السوق المصرية، خاصة مع استمرار التغيرات التي تشهدها أسعار الذهب محليًا وعالميًا، حيث تعد السبائك من أبرز وسائل الاستثمار الآمن التي يلجأ إليها كثيرون للحفاظ على مدخراتهم على المدى الطويل.

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سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار السبائك الذهبية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم مقارنة بمستوياتها أمس، حيث جاءت الأسعار المعلنة لمختلف الأوزان وفق أحدث التحديثات المتداولة في السوق المحلية، وسط اهتمام كبير بمتابعة حركة المعدن الأصفر بشكل لحظي.

سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام

ارتفع سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام في مصر ليسجل 7 آلاف و600 جنيه، بما يعادل نحو 146.54 دولار، لتظل من أكثر الأوزان التي يقبل عليها صغار المستثمرين والراغبون في بدء الادخار بالذهب.

اسعار السبائك الذهب اليوم

سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام ارتفاعًا اليوم ليصل إلى 19 ألف جنيه، بما يعادل نحو 366.35 دولار، لتواصل تسجيل مستويات أعلى مقارنة بالأسعار السابقة.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات

بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات اليوم نحو 38 ألف جنيه، بما يعادل حوالي 732.69 دولار، بعد الزيادة التي شهدتها أسعار الذهب في السوق المحلية.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات

ارتفع سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات إلى 76 ألف جنيه، بما يعادل نحو 1465.39 دولار، مع استمرار صعود أسعار المعدن النفيس خلال تعاملات اليوم.

سبائك الذهب

سعر سبيكة الذهب وزن 20 جرامًا

سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جرامًا ارتفاعًا لتصل إلى 152 ألف جنيه، بما يعادل نحو 2930.78 دولار، لتواكب الزيادة المسجلة في مختلف الأوزان الأخرى.

سعر سبيكة الذهب وزن الأوقية 31.1 جرام

وصل سعر سبيكة الذهب وزن 31.1 جرام، وهو الوزن المعروف عالميًا باسم الأوقية، إلى 236 ألف و360 جنيهًا، بما يعادل نحو 4557.36 دولار، مسجلًا ارتفاعًا مقارنة بالأسعار السابقة.

سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا

ارتفع سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا إلى مستوى 380 ألف جنيه، بما يعادل نحو 7326.94 دولار، لتظل من الأوزان المفضلة لدى المستثمرين الذين يستهدفون شراء كميات أكبر من الذهب.

سبائك الذهب

سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام اليوم نحو 760 ألف جنيه، بما يعادل نحو 14653.88 دولار، في ظل استمرار الاتجاه الصاعد لأسعار الذهب بالسوق المحلية.

سعر سبيكة الذهب وزن 500 جرام

شهدت سبيكة الذهب وزن 500 جرام ارتفاعًا لتسجل 3 ملايين و800 ألف جنيه، بما يعادل نحو 73269.40 دولار، لتبقى من الخيارات المخصصة للاستثمارات الكبيرة في سوق الذهب.

سعر سبيكة الذهب وزن كيلو

ارتفع سعر سبيكة الذهب وزن كيلو، أي ما يعادل 1000 جرام، إلى مستوى 7 ملايين و600 ألف جنيه، بما يعادل نحو 146538.79 دولار، لتسجل أعلى قيمة بين جميع الأوزان المتداولة في السوق المصرية اليوم.

سبائك ذهب

لماذا تحظى السبائك الذهبية باهتمام المستثمرين؟

تعد السبائك الذهبية من أكثر أدوات الاستثمار انتشارًا بين الراغبين في الادخار وحفظ القيمة، نظرًا لأنها تمنح المشتري فرصة اقتناء الذهب بأوزان متنوعة تتناسب مع مختلف القدرات الشرائية، كما أنها ترتبط بشكل مباشر بتحركات أسعار الذهب في الأسواق.

وتواصل أسعار السبائك الذهبية جذب اهتمام المتابعين يوميًا، خاصة مع التغيرات المستمرة التي تشهدها أسواق الذهب، الأمر الذي يدفع المستثمرين إلى مراقبة الأسعار بشكل دائم لاختيار التوقيت المناسب للشراء أو زيادة استثماراتهم في المعدن النفيس.

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