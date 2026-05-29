حبس عصابة تبيع الجنيهات والسبائك الذهب المقلدة في السلام

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات تخصص في النصب على المواطنين بجنيهات وسبائك ذهبية مقلدة وبيعها بفواتير مزورة في مدينة السلام.

تفاصيل الواقعة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عصابة للنصب على المواطنين بجنيهات وسبائك ذهبية مقلدة وبيعها بفواتير مزورة في مدينة السلام.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام تشكيل عصابى يضم 6 أشخاص لـ 4 منهم معلومات جنائية بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال قيامهم بتصنيع الجنيهات والسبائك الذهبية المقلدة عن طريق صهر معدن النحاس ووضعه بالإسطمبات وتلميعه بمادة كيميائية لمنحه بريقاً ليبدو كالذهب ، وعقب ذلك يقوموا بشراء جنيهات ذهب أصلية مغلفة ، وفتح الغلاف الخاص بها وإستبدالها بالمقلدة ، وإعادة غلقها مرة أخرى، وبيعها للمواطنين بموجب فواتير مزورة مدون عليها أكلشيهات منسوبة لمحلات مصوغات ذهبية مختلفة لإثبات تحصلهم عليها من مصادر مشروعة، وقيامهم بإتخاذ إحدى الورش المؤجرة كائنة بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة لممارسة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم بنطاق مديرية أمن الغربية.. وضبط بحوزتهم 63 جنيه ذهبى مقلد – 5 سبائك ذهبية مختلفة الأوزان مقلدة – 18 غلاف فارغ لجنيهات وسبائك ذهبية منسوبة لإحدى الشركات – كمية من المشغولات الذهبية ومبالغ مالية – 10 هواتف محمولة - أدوات التصنيع – 6 فواتير خالية البيانات مزيلة بأكلاشيهات مزورة منسوبة لمحلات مصوغات ذهبية.

بمواجهتهم إعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه ، وإرتكابهم 6 وقائع بذات الإسلوب.

ياتي ذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتدعو وزارة الداخلية المواطنين بعدم شراء المشغولات الذهبية إلا من خلال الأماكن الموثوقة.





