قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين في انفجار هائل هز مدينة دالاس الأمريكية
مستغرب.. مراد مكرم يعلق على مشاركة 7 لاعبين من الأهلي في ودية روسيا
ماتنزلش في اجازة العيد.. اشحن عداد الكهرباء بالفيزا | اعرف الخطوات
دويدار: حسام حسن غير مقتنع بمصطفى محمد.. واستبعاده فني وليس بسبب الزمالك
أخلوا منازلكم.. جيش الاحتلال ينذر سكان قرية عين قانا اللبنانية
طاعات وقربات ينبغي فعلها في أيام التشريق..تعرف عليها
رقم قياسي جديد.. تركي آل الشيخ يتغنى بإيرادات فيلم 5 Dogs
روسيا: اعتراض وتدمير 208 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل
خالد الغندور يكشف حقيقة رحيل خوان بيزيرا من الزمالك
بدء التحويل بين المدارس أول يوليو .. وصدى البلد ينشر الضوابط والشروط
انفجار صاروخ لاستكشاف الفضاء في ولاية فلوريدا الأمريكية
حسام حسن : اكتشفت مواهب كثيرة مع المنتخب ومخدتش حقي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس عصابة تبيع الجنيهات والسبائك الذهب المقلدة في السلام

المتهمون
المتهمون
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات تخصص في  النصب على المواطنين بجنيهات وسبائك ذهبية مقلدة وبيعها بفواتير مزورة في مدينة السلام. 

تفاصيل الواقعة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عصابة للنصب على المواطنين بجنيهات وسبائك ذهبية مقلدة وبيعها بفواتير مزورة في مدينة السلام. 

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام تشكيل عصابى يضم 6 أشخاص لـ 4 منهم معلومات جنائية بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال قيامهم بتصنيع الجنيهات والسبائك الذهبية المقلدة عن طريق صهر معدن النحاس ووضعه بالإسطمبات وتلميعه بمادة كيميائية لمنحه بريقاً ليبدو كالذهب ، وعقب ذلك يقوموا بشراء جنيهات ذهب أصلية مغلفة ، وفتح الغلاف الخاص بها وإستبدالها بالمقلدة ، وإعادة غلقها مرة أخرى، وبيعها للمواطنين بموجب فواتير مزورة مدون عليها أكلشيهات منسوبة لمحلات مصوغات ذهبية مختلفة لإثبات تحصلهم عليها من مصادر مشروعة، وقيامهم بإتخاذ إحدى الورش المؤجرة كائنة بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة لممارسة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم بنطاق مديرية أمن الغربية.. وضبط بحوزتهم 63 جنيه ذهبى مقلد – 5 سبائك ذهبية مختلفة الأوزان مقلدة – 18 غلاف فارغ لجنيهات وسبائك ذهبية منسوبة لإحدى الشركات – كمية من المشغولات الذهبية ومبالغ مالية – 10 هواتف محمولة - أدوات التصنيع – 6 فواتير خالية البيانات مزيلة بأكلاشيهات مزورة منسوبة لمحلات مصوغات ذهبية. 

بمواجهتهم إعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه ، وإرتكابهم 6 وقائع بذات الإسلوب.

ياتي ذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتدعو وزارة الداخلية المواطنين بعدم شراء المشغولات الذهبية إلا من خلال الأماكن الموثوقة.



 

جهات التحقيق المختصة بالقاهرة تشكيل عصابي حبس تشكيل عصابي سبائك ذهبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

طلع 100 جنيه.. الذهب يرتفع في ثاني أيام العيد اعرف الجرام وصل كام؟

بسنت رحمى

إحنا في غابة.. بالدموع فتاة تروي تعرضها للإهانة والاعتداء في شرم الشيخ

خدمة كاش اواي

4 طرق لسحب أموال كاش تغنيك عن ماكينات الـ ATM.. فلوسك من السوبر ماركت

ارشيفيه

من غير مقدم كبير.. كل ما تريد معرفته عن شقق الإيجار التمليكي 2026

منتخب مصر

قرار رسمي من فيفا لمنتخب مصر قبل كأس العالم 2026

الزمالك

ناقد رياضي يعلن مفاجأة بشأن قضايا الزمالك: 18 إيقاف قيد كما هي

مشاجرة اثناء رؤية طفل

اشتباكات بالايدي وسباب بين طليقين.. واقعة مؤسفة أثناء الرؤية داخل مركز شباب

ياسمين عبد العزيز

ضحك ودهشة.. موقف طريف بين ياسمين عبدالعزيز وإعلامي يمني خلال الحج

ترشيحاتنا

فتحي سند

فتحي سند يتغنى بالجماهير في ودية مصر وروسيا

منتخب مصر

حسام حسن يواصل التألق مع منتخب مصر قبل كأس العالم 2026 ويصل للفوز رقم 18

منتخب مصر

أحمد حسن: زيكو قادر على قيادة هجوم منتخب مصر في كأس العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد