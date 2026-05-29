ضبط المتهم بإنهاء حياة جاره في عزبة راغب بالمحلة والنيابة تقرر حجزه

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة المحلة اليوم من ضبط المتهم بإنهاء حياة عامل بطعنات غادرة بشوارع عزبة راغب بسبب خلافات الجيرة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحجز المتهم على ذمة التحقيقات.

وكانت عزبة راغب شهدت واقعة صادمة راح ضحيتها عامل في العقد الخامس من عمره بطعنات غادرة بسلاح أبيض في مشاجرة نشبت مع جاره على خلفية خلافات سابقة بين الأسرتين.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت مديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة نشوب مشاجرة بين طرفين داخل العزبة ووجود حالة وفاة.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوة أمنية إلى موقع الحادث حيث تم فرض كردون أمني والسيطرة على الموقف.

وبالفحص والتحريات الأولية تبين أن مشادة نشبت قبل يومين بين عدد من السيدات من الطرفين، قبل أن تتجدد اليوم بصورة أكثر حدة وتتحول إلى مشاجرة بين الرجال قام خلالها أحد الجيران بالتعدي على المجني عليه ويدعى "محمد مصطفى"، عامل، يبلغ من العمر 45 عامًا، مستخدمًا سلاحًا أبيض ما أسفر عن إصابته إصابة قاتلة أودت بحياته.

كما تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المحلة العام تحت تصرف النيابة العامة.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة المحلة برئاسة الرائد محمد عمارة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم مرتكب الواقعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وأمرت بحجز المتهم علي ذمة التحقيقات.