محافظ كفر الشيخ: الدولة تولي اهتماما كبيرا بمراكز الشباب| صور

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، فعاليات مبادرة «العيد أحلى» بمراكز الشباب على مستوى المحافظة، والتي تنفذها وزارة الشباب والرياضة لتقديم البرامج الترفيهية والأنشطة الرياضية والثقافية والخدمات المجانية للمواطنين من مختلف الأعمار، وسط إقبال كبير من الأسر والأطفال والشباب على المنشآت الشبابية والرياضية.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمراكز الشباب باعتبارها مراكز خدمة مجتمعية متكاملة تسهم في بناء الإنسان، وتوفير الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية لأهالينا، مشيدًا بجهود وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ مبادرة «العيد أحلى» لإدخال البهجة والسرور على المواطنين خلال احتفالات عيد الأضحى.

شدد محافظ كفر الشيخ على استمرار تقديم الفعاليات والأنشطة المتنوعة بمراكز الشباب والأندية طوال أيام العيد، مع الالتزام الكامل بتطبيق اشتراطات الأمن والسلامة، وتوفير الأجواء الآمنة والمناسبة للمواطنين المترددين على المنشآت الشبابية والرياضية.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة أن مراكز الشباب والأندية بالمحافظة استقبلت عشرات الآلاف من المواطنين للمشاركة في فعاليات مبادرة «العيد أحلى»، في ظل تنوع البرامج الترفيهية والأنشطة الرياضية المقدمة، مع التأكد من تطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة بحمامات السباحة والملاعب والمنشآت الرياضية، حفاظًا على سلامة المواطنين.