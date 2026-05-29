وكيل زراعة كفر الشيخ يتابع المحاصيل الاستراتيجية والتطهيرات بدسوق | صور

أجرى المهندس فخري منصور باز، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ جولة ميدانية موسعة ومكثفة بمركز دسوق.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد زينة، مدير الإدارة الزراعية بدسوق والمسئولين بالإدارة وذلك للوقوف على رأس العمل ومتابعة سير الأنشطة الزراعية المختلفة.

شملت الجولة المرور الميداني ومتابعة المحاصيل الصيفية الاستراتيجية، فضلاً عن تفقد المساحات المنزرعة بالمحاصيل الصيفية الرئيسية (القطن، الأرز، والذرة الشامية) مؤكداً على الدعم الكامل للمزارعين وتوفير كافة مستلزمات الإنتاج.

كما شملت الجولة متابعة نمو نباتات القطن والتوجيه بضرورة الفحص المستمر لمقاومة الآفات الأولى وتطبيق التوصيات الفنية لضمان إنتاجية عالية.

وتفقد وكيل الوزارة مشاتل الأرز والمنزرع المستديم والاطمئنان على جودة التقاوي المعتمدة وتوافر مياه الري بالتنسيق مع الجهات المعنية.

شدد المهندس فخري باز على الأهمية القصوى للالتزام بضوابط ومساحات دورة الأرز المقررة للمركز المتابعة الدقيقة لقرارات وزارة الموارد المائية والري الخاصة بتحديد مناطق زراعة الأرز والتأكيد على منع أي زراعات عشوائية أو مخالفة خارج زمام الدورة المقررة حفاظاً على المقنن المائي المتاح وضمان وصول المياه لجميع النهايات.

كما شدد على متابعة خطة التطهيرات وأعمال التطهير الجارية بالمركز لضمان كفاءة الري والصرف ورفع نواقض التطهيرات وإزالة الحشائش، والغاب من المساقي والمصارف الخصوصية والعمومية مع التوجيه بسرعة الانتهاء من خطة التطهيرات لضمان تدفق مياه الري بانتظام لكافة الأراضي الزراعية ومنع ركود المياه.