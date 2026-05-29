ثالث أيام العيد.. عروض فنية ومسرح العرائس في كفر الشيخ

شهدت أندية ومراكز شباب محافظةكفر الشيخ، برامج ترفيهية تناسب الأطفال والشباب والكبار، مما جعلها "بيت العائلة" خلال أيام العيد، لإسعاد الأسر المصرية، برعاية جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة والمهندس إبراهيم مكى، محافظ كفر الشيخ.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مراكز الشباب والأندية تقدم برامج وفاعليات متنوعة أبرزها مسرح العرائس وتقدمها الشعب التجريبية للنشء بمراكز الشباب إلى جانب إحتفالات التنورة والملاهي والأنشطة الرياضية، مضيفًا أن مراكز الشباب على مدار اليومين الماضيين استقبلت آلاف المواطنين وتستمر فى تقديم برامجها فى اليوم فى ثالث أيام عيد الأضحى

كما وجه «محروس» برفع درجة الاستعداد داخل المنشآت الشبابية والرياضية وتطبيق عوامل الأمن والسلامة بالهيئات التابعة وتتابعها غرفة العمليات المركزية بالمديرية برئاسته للمتابعة على مدار الساعة لسير الاحتفال على أكمل وجه بكافة الهيئات على مستوى المحافظة، التى تشهد تطوير مستمر للبنية التحتية تواكب تطوير البرامج والفاعليات المتنوعة التى تتناسب وكافة الأعمار السنية والفئات المختلفة.

يأتي ذلك بإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة، مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، طاهر الخولي معاون مدير المديرية للشباب، صبحي عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات و لبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء.