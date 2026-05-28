خلال إجازة العيد.. سكرتير عام كفر الشيخ يتابع إزالة التعديات من المهد

عقد اللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام للمحافظة، اليوم الخميس، اجتماعاً مع رؤساء المراكز والمدن عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة جهود المحافظة فى رصد وإزالة التعديات الزراعية فى المهد، والتعامل الفورى مع أى مخالفات، والرقابة على الأسواق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تنفيذاً لتوجيهات المهندس إبراهيم مكى، محافظ كفرالشيخ.

تناول الاجتماع متابعة مستوى الخدمات والمرافق بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتأكيد على استمرار الجاهزية الكاملة ورفع درجة الاستعداد على مدار الساعة، إلى جانب تكثيف المرور الميدانى والمتابعة اللحظية لرصد أى محاولات للتعدى على الأراضى الزراعية أو مخالفات البناء، مع الدفع بحملات الإزالة الفورية والتواجد المستمر لرؤساء الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية لضمان سرعة التعامل مع أى مستجدات.

واستعرض الاجتماع آليات التواصل السريع مع المواطنين من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، واستقبال البلاغات والشكاوى المتعلقة بالتعديات والمخالفات أو أى طوارئ عبر الخط الساخن 114، بما يضمن سرعة الاستجابة الفورية والتعامل المباشر مع البلاغات، فى إطار جهود المحافظة للحفاظ على الرقعة الزراعية وتحقيق الانضباط بالشوارع والميادين، والرقابة على الأسواق، وتحسين مستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، مع رفع كفاءة منظومة النظافة العامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والاهتمام بالحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ مصيف بلطيم، بما يسهم فى توفير أجواء حضارية ومناخ ملائم لاستقبال احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك.