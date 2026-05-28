لمنع التعديات .. وكيل زراعة كفر الشيخ يقود جولات ميدانية خلال العيد| صور

تابع المهندس فخري منصور باز، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، سير العمل بالقطاع الزراعي، وذلك من خلال جولة ميدانية موسعة شملت مركزي قلين وكفر الشيخ وذلك للاطمئنان على الحالة العامة للمحاصيل الصيفية والتصدي الحاسم للتعديات.

كما شهدت المديرية انعقاد غرفة العمليات المشتركة بين مديرية الزراعة ومديرية الاصلاح الزراعى بكفر الشيخ بحضور المهندس محمد مصباح متابع الإدارة المركزية لحماية الأراضي لمراقبة أي رصد لحالات البناء المخالف على مدار الساعة.

وأسفرت المتابعة الدقيقة لغرفة العمليات عن رصد حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بزمام مركز كفر وعلى الفور تم نزول اللجنة المشكلة إلى موقع المخالفة وإزالتها بالكامل وإعادتها إلى طبيعتها الزراعية.

وأكد المهندس فخري باز، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ استمرار المرور الميداني لحظر أي محاولات للتعدي على الرقعة الزراعية.