العيد أحلى.. أجواء مبهجة وشخصيات كرتونية بمراكز شباب كفر الشيخ| صور

أعدت مراكز شباب كفر الشيخ، كرنفالات للأطفال وحرصت على استقبال الأسر من رواد مراكز الشباب بالبالونات والحلوى فى أول أيام مبادرة "العيد أحلى بمراكز شباب مصر" احتفالاً بعيد الأضحى المبارك، التى أطلقتها الوزارة لتقديم البرامج والفعاليات الترفيهية برعاية السيد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، المهندس إبراهيم مكى محافظ كفر الشيخ.

وأكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، أن غرفة المركزية بالمديرية تعكف على متابعة انتظام الاحتفال بالعيد وتطبيق عوامل الأمن والسلامة، الى جانب استمرار حملات التفتيش والمتابعة على التزام الهيئات الشبابية والرياضية بتطبيق الكود المصرى لتأمين المسطحات المائية وحمامات السباحة حرصاً على توفير بيئة آمنة وجاذبة للمشاركين على مدار أيام العيد وتستمر المتابعة الفنية لما يتم تقديمه من برامج ترفيهية للمواطنين بالمجان فى مراكز الشباب.

واستقبلت ساحات الصلاة بمراكز الشباب والأندية، آلاف المواطنين لأداء صلاة العيد بـ 87 ساحة بالهيئات التابعة على مستوى المحافظة بالتنسيق بين الشباب والرياضة و الأوقاف ويستمر توافد المواطنين على الهيئات الشبابية والرياضية ضمن فاعليات المبادرة، بإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة ومصطفى غريب وكيل المديرية للشباب وطاهر الخولى معاون مدير المديرية للشباب، صبحي عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات، لبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء.