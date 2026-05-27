البث الإسرائيلية : الجيش لا يملك حلا لمسيرات حزب الله

أكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن الجيش لا يملك حلا لمسيرات حزب الله، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاحل .



وقالت هيئة البث الإسرائيلية:" الجيش يعمل على تطوير أنظمة إنذار للقوات بسبب مسيرات حزب الله".

وفي وقت سابق، كشف موقع "حدشوت بزمان" العبري، أن واشنطن منحت إسرائيل "ضوءًا أخضر" لتنفيذ هجوم عسكري محدود وخاطف داخل لبنان، في خطوة تنذر بتصعيد ميداني جديد على الجبهة الجنوبية وسط توتر متصاعد مع حزب الله.

وفي موازاة ذلك، صعد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي من لهجته، موجهًا إنذارًا عاجلًا إلى سكان مدينة صور وعدد من المخيمات والأحياء المحيطة بها، مطالبًا بإخلائها فورًا والتوجه إلى شمال نهر الزهراني.

