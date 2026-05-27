مهلة خاطفة قبل التصعيد في لبنان .. ضوء أخضر أمريكي وتحذيرات إسرائيلية تشعل الجنوب

كشف موقع "حدشوت بزمان" العبري، أن واشنطن منحت إسرائيل "ضوءًا أخضر" لتنفيذ هجوم عسكري محدود وخاطف داخل لبنان، في خطوة تنذر بتصعيد ميداني جديد على الجبهة الجنوبية وسط توتر متصاعد مع حزب الله.

وفي موازاة ذلك، صعد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي من لهجته، موجهًا إنذارًا عاجلًا إلى سكان مدينة صور وعدد من المخيمات والأحياء المحيطة بها، مطالبًا بإخلائها فورًا والتوجه إلى شمال نهر الزهراني.

وشملت التحذيرات مناطق: شبريحا، حمادية، جل البحر، زقوق المفدي، البص، المعشوق، برج الشمالي، نبعا، الحوش، الرشيدية، وعين بعال، حيث أكد أدرعي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لتنفيذ عمليات ضد مواقع تابعة لـ حزب الله.

وأكد متحدث الاحتلال أن "كل من يتواجد بالقرب من عناصر الحزب أو منشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر"، مضيفًا أن الجيش "سيعمل بقوة" خلال الساعات المقبلة، ما يثير مخاوف من توسع المواجهات واندلاع جولة عسكرية جديدة في جنوب لبنان.