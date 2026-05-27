بعد حديث عمرو أديب عنها.. طريقة عمل الفتة بدون صلصة بطعم المطاعم في العيد

أثار حديث الإعلامي عمرو أديب في برنامجه “الحكاية” على قناة MBC مصر جدلًا واسعًا بين متابعيه بعد تصريحاته عن تفضيله تناول الفتة في عيد الأضحى بدون صلصة الطماطم، وهي الطريقة التي اعتبرها البعض مختلفة وغير معتادة مقارنة بالفتة المصرية التقليدية المعروفة بالصلصة الحمراء.

طريقة عمل الفتة بدون صلصة بطعم المطاعم في العيد

هذا الحديث فتح باب النقاش حول طرق تحضير الفتة، وهل فعلًا الصلصة هي العنصر الأساسي في الطبق أم أن النكهة الحقيقية تأتي من الشوربة والثوم والسمن البلدي، كما يرى البعض من محبي الوصفات القديمة.

وتعد الفتة من أشهر أكلات عيد الأضحى في مصر، حيث تجمع بين العيش المحمص والأرز وشوربة اللحمة وصلصة الثوم، لكن هناك نسخة أخرى من الفتة يفضلها كثيرون، وهي “الفتة بدون صلصة”، التي تعتمد على نكهة الشوربة المركزة فقط.

مكونات الفتة بدون صلصة

لتحضير فتة العيد بدون صلصة بطريقة احترافية مثل المطاعم، تحتاجين إلى مكونات بسيطة لكنها تعتمد على الجودة، للشيف هدي زعرب.

فتة

أرز أبيض مصري

عيش بلدي محمص

شوربة لحمة غنية

لحمة مسلوقة أو مشوية

ثوم مفروم طازج

خل أبيض

سمن بلدي

ملح وفلفل أسود

كزبرة ناشفة (اختياري)

ويمكن إضافة قطعة صغيرة من الحبهان أو ورق اللورا في الشوربة لتعزيز النكهة.

سر الطعم في الشوربة القوية

أهم عنصر في الفتة بدون صلصة هو الشوربة، فهي التي تعطي العمق الحقيقي للطعم. يفضل أن تكون الشوربة:

غنية باللحمة والعظم

تحتوي على بصل وحبهان وبهارات

مسلوقة لفترة كافية لاستخلاص النكهة

كلما كانت الشوربة مركزة، كانت الفتة أقرب لطعم المطاعم الفاخر.

طريقة تحضير الأرز المفلفل

الأرز في الفتة بدون صلصة يجب أن يكون خفيفًا وغير معجن، ويتم تحضيره كالتالي:

غسل الأرز جيدًا عدة مرات

تشويحه في ملعقة سمن بلدي

إضافة شوربة اللحمة بدل الماء

تركه على نار هادئة حتى النضج

عدم التقليب أثناء التسوية

هذه الخطوات تمنح الأرز قوامًا مفلفلًا ومذاقًا غنيًا دون أن يصبح ثقيلًا على المعدة.

تحمير العيش البلدي

العيش المحمص هو قاعدة الفتة، ونجاحه مهم جدًا:

يقطع مكعبات صغيرة متساوية

يُحمص في الفرن حتى يصبح ذهبي اللون

يمكن إضافة رشة سمن خفيفة لتعزيز الطعم

لا يضاف إليه الشوربة إلا وقت التقديم مباشرة

والهدف هنا الحفاظ على القرمشة وعدم تحوله إلى عجين.

خلطة الثوم والخل.. روح الفتة

رغم غياب الصلصة، تبقى خلطة الثوم والخل هي العنصر الأقوى في الطعم:

يحمر الثوم في سمن بلدي على نار هادئة

عند تحول لونه الذهبي، يضاف الخل مباشرة

يضاف قليل من الشوربة

تتبل بالملح والفلفل

يمكن إضافة رشة كزبرة ناشفة

هذه الخلطة تعطي نكهة قوية ومميزة تعوض غياب صلصة الطماطم.

طريقة التقديم الصحيحة

ترتيب الطبق يلعب دورًا مهمًا في الطعم النهائي:

طبقة من العيش المحمص قليل من الشوربة لترطيب الخبز طبقة الأرز صوص الثوم والخل قطع اللحمة على الوجه ملعقة سمن بلدي ساخن (اختياري)

ويفضل تقديمها مباشرة وهي ساخنة للحفاظ على الطعم والقوام.

لماذا يفضل البعض الفتة بدون صلصة؟

يرى محبو هذه الطريقة أنها:

أخف على المعدة

تُبرز نكهة اللحمة بشكل أوضح

مناسبة لمن لا يحبون الطماطم

أقرب للطريقة القديمة التقليدية

كما أن البعض يعتبرها أقل حموضة مقارنة بالفتة بالصلصة.

نصائح لنجاح الفتة بدون صلصة

استخدام شوربة مركزة وغنية

عدم حرق الثوم أثناء التحضير

تقليل كمية السمن لتجنب التخمة

تقديمها فور التحضير

عدم ترك العيش طريًا قبل التقديم

هل الفتة بدون صلصة أقل دسامة؟

رغم عدم استخدام صلصة الطماطم، إلا أن الفتة تظل وجبة دسمة نسبيًا بسبب:

الأرز

العيش

السمن

اللحمة

لذلك ينصح بتناولها باعتدال مع السلطة أو الخضروات لتخفيف الشعور بالامتلاء.