إقامة مراسم تأبين زوجة المرشد الأعلى مجتبى خامنئي وأفراد أسرته

أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، باستعداد البلاد لإقامة مراسم تأبين لزوجة المرشد الأعلى الجديد، مجتبى خامنئي، وأفراد أسرته الذين قُتلوا في غارات جوية مع بداية الحرب.





ومن المتوقع أن تُقام المراسم يومي الخميس والجمعة في ضريح شاه عبد العظيم الحسني بطهران، بحسب ما أفادت به قناة نور نيوز.

وقد قُتلت زوجة خامنئي، زهرة حداد عادل، وشقيقته وزوجها وابنة أخته، في الغارات نفسها التي استهدفت والده، المرشد الأعلى آنذاك، علي خامنئي، وعددًا من كبار قادة النظام، وأودت بحياتهم.

يذكر أن علي خامنئي حكم إيران لما يقرب من أربعة عقود، واختير ابنه لخلافته، إلا أن مجتبى خامنئي لم يظهر علنًا منذ بداية الحرب، واقتصرت مشاركاته على الرسائل المكتوبة.

وأُصيب المرشد الأعلى الجديد نفسه في غارات جوية استهدفت مقر إقامة والده في طهران في 28 فبراير، وأثار انعزاله تكهنات حول مدى خطورة إصاباته.