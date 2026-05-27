بسعر مفاجأة وسرعة شحن طلقة .. إليك أفضل باوربنك في الأسواق

أطلقت شركة Baseus باوربنك جديدًا بقدرة 30 واط وسعة 20000 مللي أمبير، وتكمن ميزته الرئيسية في سهولة حمله دون الحاجة إلى حمل كابلات الشحن. يبلغ سعره 99 يوانًا (14 دولارًا أمريكيًا)

مواصفات بنك الطاقة Baseus بقوة 30 واط

تم تصميم الباوربنك بتكوين 2C+1A+1 Lightning. ويحتوي على كابلين مدمجين مخفيين بدقة على جانب الهيكل. يدعم كابل USB-C الشحن السريع ثنائي الاتجاه بقدرة تصل إلى 30 واط، مما يتيح لك استخدامه لشحن هاتفك أو توصيله بمحول حائط لإعادة شحن بنك الطاقة نفسه. أما الكابل المدمج الثاني فهو موصل Lightning يوفر طاقة تصل إلى 20 واط، وهو إضافة مفيدة لمن لا يزالون يستخدمون أجهزة Apple القديمة.



إذا كنت بحاجة إلى توصيل أجهزة إضافية، فإن الحافة العلوية لشاحن البطارية تحتوي على منفذين قياسيين: منفذ USB-C بقوة 30 واط ومنفذ USB-A بقوة 22.5 واط. عند الاستخدام الكامل، يمكن للجهاز شحن ما يصل إلى أربعة أجهزة في وقت واحد، مع العلم أن سرعة الشحن ستتوزع تلقائيًا بين المنافذ النشطة.

ميزات بنك طاقة Baseus

من الناحية التصميمية، يبلغ حجم الباوربنك 152.2 × 69.6 × 30.7 ملم ويزن 435 جرامًا وقد زودته شركة Baseus بحواف دائرية ليسهل حمله بيد واحدة. يتميز سطحه الخارجي بسطح محكم مقاوم لبصمات الأصابع والخدوش، وتحتوي اللوحة الأمامية على شاشة LED كبيرة وواضحة تعرض النسبة المئوية المتبقية من شحن البطارية بدقة. وهو متوفر حاليًا باللونين البني الفاتح والأزرق الفاتح.

يحتوي الجهاز من الداخل على بطارية ليثيوم أيون بسعة 20,000 مللي أمبير/ساعة، وطاقة اسمية تبلغ 74 واط/ساعة، مما يجعله ضمن الحد المسموح به للأمتعة المحمولة على متن الطائرات. وتشير تقديرات شركة Baseus إلى أن هذه السعة تكفي لشحن هاتف iPhone 17 حوالي 3.8 مرات، وهاتف Huawei Mate 80 حوالي 2.5 مرة، وهاتف Xiaomi 17 Pro مرتين.

وفي أخبار ذات صلة، قدمت Baseus مؤخرًا شاحن GaN صغير الحجم بقوة 100 وات مزود بدبابيس قابلة للطي، إلى جانب بنك طاقة جديد بسعة 10000 مللي أمبير وقوة 45 وات يأتي مع كابلات شحن مدمجة مزدوجة.