هل جهازك منهم.. تحديث One UI 8.5 يصل إلى تلك الهواتف ؟

يكتسب طرح تحديث One UI 8.5 المستقر زخمًا متزايدًا، حيث أصبح متاحًا لعدد من أجهزة Galaxy. بدأت سامسونج طرح التحديث عالميًا في 11 مايو، بدءًا بالطرازات المتميزة مثل سلسلة Galaxy S25 وGalaxy Z Fold 7 وGalaxy Z TriFold. وسرعان ما توسع نطاقه ليشمل الطرازات الأقل سعرًا مثل Galaxy A16.

أمضت سامسونج خمسة أشهر في مرحلة الاختبار التجريبي، وهي مدة أطول من المعتاد، مما أثار تساؤلاتنا حول ما إذا كان هذا التأخير سيؤثر على إصدار واجهة المستخدم One UI 9. ولكن لحسن الحظ، يبدو أن الأمور تسير على ما يرام الآن، حيث تم بالفعل إصدار التحديث المستقر لأكثر من اثني عشر جهازًا من أجهزة جالاكسي.



كانت هواتف Galaxy S25 أول من تلقى التحديث، ولكن كان من المفاجئ رؤية هواتف مثل Galaxy S25 Edge تتلقى التحديث في الوقت نفسه، على الرغم من عدم مشاركتها في البرنامج التجريبي. وبعد أيام قليلة، بدأ طرح التحديث للهواتف متوسطة المدى، بدءًا من Galaxy A56 وGalaxy A36.

لا تزال بعض الهواتف الرائدة تنتظر تحديث One UI 8.5 حتى لحظة كتابة هذه السطور، لكن هذا لا يؤثر على وصول التحديث إلى الهواتف متوسطة المدى والهواتف الأقل سعرًا. بل على العكس، تسارعت وتيرة التحديث. ففي هذا الأسبوع فقط، وصل تحديث One UI 8.5 إلى العديد من هواتف سلسلتي A وM، بما في ذلك Galaxy M56 وGalaxy A35 وGalaxy A55 وGalaxy A16 5G.

تحديث One UI 8.5

إليكم قائمة بأجهزة Galaxy التي تلقت تحديث One UI 8.5:

سلسلة جالاكسي إس

جالاكسي إس 25، إس 25 بلس، إس 25 ألترا، إس 25 إيدج، إس 25 إف إي

جالاكسي إس 24، إس 24 بلس، إس 24 ألترا، إس 24 إف إي

جالاكسي إس 23، إس 23 بلس، إس 23 ألترا، إس 23 إف إي

سلسلة هواتف جالاكسي زد

جالاكسي زد ثلاثي الطي



جالاكسي زد فولد 7، زد فليب 7، زد فليب 7 إف إي

جالاكسي زد فولد إس إي

جالاكسي زد فولد 6، زد فليب 6

جالاكسي زد فولد 5، زد فليب 5



سلسلة جالاكسي A

جالاكسي A56، A55

جالاكسي A36، A35

جالاكسي A26

جالاكسي A17، A16

سلسلة جالاكسي إم

جالاكسي إم 56



سلسلة أجهزة Galaxy Tab

جالاكسي تاب إس 11، تاب إس 11 ألترا

جالاكسي تاب إس 10 بلس، تاب إس 10 ألترا، تاب إس 10 لايت، تاب إس 10 إف إي، تاب إس 10 إف إي بلس

جالاكسي تاب S9، تاب S9+، تاب S9 ألترا، تاب S9 FE، تاب S9 FE+

جهاز Galaxy Tab A11+

جالاكسي تاب أكتيف 5



سلسلة Galaxy XCover

جالاكسي إكس كوفر 7 برو

جالاكسي إكس كوفر 5 برو

على عكس التحديثات السابقة التي صدرت في منتصف دورة حياة المنتج، تم تأكيد إصدار واجهة المستخدم One UI 8.5 لمجموعة أوسع من هواتف وأجهزة سامسونج جالاكسي اللوحية. لذا، يُتوقع أن تتوسع القائمة في الأيام القادمة. للأسف، لم تنشر سامسونج قائمة بالأجهزة المتوافقة، لكننا أعددنا قائمة بناءً على معلوماتنا. يمكنك الاطلاع عليها هنا .

سنواصل تزويدكم بآخر المستجدات في قسم سامسونج الخ