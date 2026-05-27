رئيس مصر للطيران يودع شيخ الأزهر خلال سفره إلى الأقصر | فيديو وصور

قام الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لـمصر للطيران، بجولة تفقدية داخل مبني الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي لمتابعة انتظام حركة التشغيل خلال موسم عيد الأضحى المبارك، والاطمئنان على جاهزية الخدمات لاستقبال كثافات السفر والعودة خلال فترة العيد.

وشملت الجولة تفقد صالات السفر والوصول، فضلاً عن متابعة انتظام جدول الرحلات ومستوى الخدمات المقدمة للركاب، كما حرص رئيس الشركة القابضة على تهنئة العاملين بمختلف المواقع التشغيلية بعيد الأضحى، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يبذلونها على مدار الساعة للحفاظ على انسيابية التشغيل وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين.

كما تفقد عادل معدات الخدمات الأرضية وساحات التشغيل، واطمأن على جاهزية المعدات الفنية وسيارات الخدمة، إلى جانب التأكد من الالتزام بأعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية، بما يضمن سرعة تقديم الخدمات للطائرات والركاب خلال فترات الذروة.

وأكد رئيس الشركة القابضة خلال الجولة أهمية التنسيق الكامل بين مختلف قطاعات العمل، ورفع درجات الاستعداد القصوى خلال موسم العيد، خاصة في ظل زيادة معدلات التشغيل والرحلات، مشددًا على ضرورة الحفاظ على المستوى المتميز الذي تقدمه مصر للطيران لعملائها، بما يعكس مكانة الناقل الوطني المصري.

وفي السياق ذاته، حرص الطيار أحمد عادل على توديع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب قبل سفره إلى الأقصر، حيث أعرب عن خالص تمنياته لفضيلته برحلة موفقة.