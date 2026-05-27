عيدكم مبارك .. مصطفى محمد يحتفل مع نجله بعيد الأضحى على طريقته

احتفل مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي مع نجله بعيد الأضحى المبارك على طريقته الخاصة.



وشارك مصطفى محمد عبر استوري انستجرام صورة تجمعه مع نجله ويظهر على ملابسهما كف من دماء أضحية عيد الأضحى المبارك.



وعلق في منشور آخر عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي انستجرام :"عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير أعاده الله عليكم باليمن والبركات".



مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي تبلغ قيمته التسويقية 4 مليون دولار

-سجل 29 هدف في الدوري الفرنسي وصنع 8

-سجل 17 هدف في الدوري التركي وصنع 5

- 41 هدف في الدوري المصري مع طلائع الجيش وطنطا والزمالك والداخلية

-خاض 61 مباراة دولية وسجل 14 هدف

-في الموسم الحالي سجل 4 أهداف فقط مع نانت الفرنسي.