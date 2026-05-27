مكنتش عمرى حققت حاجة | نورهان توجه رسالة مؤثرة لوالدتها الراحلة

وجهت الفنانة نورهان رسالة مؤثرة إلى والدتها الراحلة، عبرت خلالها عن مدى اشتياقها لها وامتنانها الكبير لما قدمته لها من دعم طوال حياتها، وذلك بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى.

وقال نورهان عبر حسابها علي موقع التواصل الإجتماعي انستجرام :"معايا وانتى مش موجودة وهاتفضلى محاوطانى بتفاصيلك وصوتك وضحكتك واهتمامك الزايد، كنتى احلى اقدارى واجمل اختيارات ربنا ليا، ماتخيلش لو عندى اى أم تانية كنت هانجح النجاح دا ولولا ايمانك بيا مكنتش عمرى حققت حاجة فى حياتى، وكل نعمة انا دلوقتى عايشاها وباتمتع بيها انتى كنتى سببها وراعيها.. ".

واضافت :"ادعوا لامهاتكم ولمامتى فى اول يوم العيد دا كان يومهم وربنا يصبرنا جميعا حتى لقاء جميل بهم".



وكانت قد أعلنت الفنانة نورهان عن تعرض حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى للاختراق.

وكتبت نورهان عبر حسابها على فيسبوك: “صباح الخير.. الآن أستطيع استقبال المكالمات بعد أن كانت تذهب للهاكر. للأسف، التواصل الوحيد بينى وبين الناس بالاتصال فقط”.