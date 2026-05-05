القصة الكاملة بعد براءة التيك توكر نورهان حفظي من تهمة نشر فيديوهات خادشة

أسدلت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية الستار على قضية التيك توكر نورهان حفظي، بعدما قضت بتأييد حكم براءتها من اتهامها بنشر وبث فيديوهات خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتنتهي بذلك واحدة من القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية.



وقضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة في وقت سابق ببراءة نورهان حفظي من الاتهامات المنسوبة إليها، قبل أن تؤيد محكمة المستأنف الحكم، ليصبح نهائيًا.

ووفق أمر الإحالة، نسبت التحقيقات إلى نورهان حفظي اتهامات بالاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بزعم نشر صور ومقاطع مرئية وصفت بأنها مخلة وخادشة للحياء العام عبر حساباتها الشخصية على الشبكة المعلوماتية، مقابل تحقيق عائد مادي.

كما تضمن أمر الإحالة اتهامها بإنشاء وإدارة واستخدام حسابات إلكترونية بهدف تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا، فضلًا عن إعلانها عبر تلك الحسابات عن محتوى تضمن الإغراء ولفت الأنظار، بحسب ما ورد بأوراق القضية.

وكشفت التحقيقات أن البلوجر الشهيرة «نورهان حفظي» اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، من خلال نشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام عبر حساباتها الشخصية على الشبكة المعلوماتية، وذلك مقابل حصولها على أجر مادي، على النحو المبين بأوراق التحقيق.

كما بينت التحقيقات أنها أنشأت وأدارت واستخدمت حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية، بهدف تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا، وفقًا لما ورد بالتحقيقات.

وأوضحت النيابة أنها أعلنت عبر الشبكة المعلوماتية عن دعوات تتضمن الإغراء ولفت الأنظار، على النحو الثابت بأوراق القضية.