استئناف التيك توكر مادونا على حبسها 3 سنوات بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء.. بعد قليل

تنظر محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، بعد قليل، استئناف التيك توكر مادونا على حكم حبسها 3 سنوات، بتهمة نشر وبث مقاطع فيديوهات خادشة للحياء، تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقررت جهات التحقيقات المختصة بالقليوبية، في وقت سابق، التحفظ على مبالغ مالية، وقدرها 72 ألف جنيه و825 ريالا سعوديا، و300 دولار أمريكي، المضبوطة بحوزة المتهمة منة. ج. ع وشهرتها التيك توكر مادونا على ذمة الفصل في القضية.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الآداب بوزارة الداخلية تمكنت من ضبط فتاة تُدعى منة ج.، الشهيرة على تطبيق "تيك توك" باسم "مادونا"، وذلك بمدينة شبين القناطر في محافظة القليوبية، بتهمة نشر وبث مقاطع فيديو تتنافى مع القيم والتقاليد الأخلاقية للمجتمع المصري.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة المحتوى المخل بالآداب العامة، والحفاظ على القيم الأخلاقية والمجتمعية.