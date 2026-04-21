الزمالك يتصدر القائمة .. ترتيب الأندية المصرية الأكثر تعرضا لعقوبات القيد

كشف خبير اللوائح عامر العمايرة عن قائمة الأندية المصرية المعاقبة بحظر قيد لاعبين جدد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك وفق آخر تحديث حتى 21 أبريل 2026.

وبحسب ما نشره العمايرة ، عبر حسابه علي فيسبوك، جاءت القائمة كالتالي: يتصدر الزمالك المصري بعدد 14 قضية، يليه الإسماعيلي بـ5 قضايا، ثم ايسترن كومباني بـ4 قضايا.

كما يواجه مودرن سبورت عقوبة في قضيتين، فيما تشمل القائمة أيضًا كلًا من مركز شباب تلا، راية، الاتحاد السكندري، والسكة الحديد، بواقع قضية واحدة لكل نادٍ.

وتأتي هذه العقوبات في إطار التزام الأندية بقرارات الاتحاد الدولي، خاصة المتعلقة بالمستحقات المالية والنزاعات التعاقدية مع اللاعبين والمدربين.