لحماية أسرتك من التسمم الغذائي.. نصائح تمنع تلف الطعام في الصيف

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تزداد مخاطر فساد الأطعمة وتكاثر البكتيريا والميكروبات بشكل أسرع من المعتاد، ما قد يؤدي إلى الإصابة بالتسمم الغذائي ومشكلات صحية مختلفة. لذلك يصبح حفظ الطعام بطريقة صحيحة أمراً ضرورياً للحفاظ على سلامة الأسرة وتجنب إهدار الأغذية.

نصائح لحفظ الطعام من التلف في الصيف

ويؤكد خبراء سلامة الغذاء أن بعض الأخطاء البسيطة في التخزين أو التبريد قد تكون كافية لتلف الطعام خلال ساعات قليلة، خاصة في الأيام شديدة الحرارة.

لا تترك الطعام المطهو خارج الثلاجة لفترات طويلة

من أكثر الأخطاء شيوعاً ترك الطعام المطهو على المائدة أو داخل المطبخ لساعات بعد الانتهاء من تناوله. فدرجات الحرارة المرتفعة توفر بيئة مثالية لنمو البكتيريا.

وينصح بتبريد الطعام ووضعه في الثلاجة خلال ساعتين كحد أقصى من الطهي، وقد تقل هذه المدة إلى ساعة واحدة إذا كانت درجات الحرارة مرتفعة للغاية.

حافظ على درجة حرارة الثلاجة المناسبة

تلعب الثلاجة دوراً أساسياً في إبطاء نمو البكتيريا، لذلك يجب التأكد من أن درجة حرارتها لا تتجاوز 4 درجات مئوية، مع فحصها بشكل دوري للتأكد من كفاءتها.

كما يفضل عدم فتح باب الثلاجة بشكل متكرر أو تركه مفتوحاً لفترات طويلة، لأن ذلك يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة داخلها.

استخدم أوعية محكمة الإغلاق

يساعد تخزين الطعام في عبوات نظيفة ومحكمة الغلق على حمايته من الرطوبة والروائح والملوثات الخارجية، كما يطيل من فترة صلاحيته ويحافظ على جودته.

ويفضل استخدام أوعية مخصصة لحفظ الطعام بدلاً من تركه مكشوفاً داخل الثلاجة.

فصل الأطعمة النيئة عن المطهية

يجب عدم وضع اللحوم والدواجن والأسماك النيئة بجوار الأطعمة الجاهزة للأكل، لأن العصارات الناتجة عنها قد تنقل البكتيريا إلى الأطعمة الأخرى.

وينصح بحفظ اللحوم النيئة في الرفوف السفلية داخل الثلاجة لمنع تسرب السوائل إلى باقي الأطعمة.

غسل الخضروات والفاكهة قبل الاستخدام

على الرغم من أهمية غسل الخضروات والفاكهة جيداً قبل تناولها، فإن بعض الخبراء يفضلون غسلها قبل الاستخدام مباشرة وليس قبل التخزين لفترات طويلة، لأن الرطوبة الزائدة قد تسرع تلف بعض الأنواع.

الانتباه إلى تاريخ الصلاحية

يجب مراجعة تواريخ الصلاحية بشكل منتظم وعدم الاعتماد على المظهر الخارجي فقط للحكم على سلامة الطعام. كما يفضل استخدام المنتجات الأقدم أولاً قبل الجديدة لتقليل الهدر.

تجنب تكديس الثلاجة

يعتقد البعض أن ملء الثلاجة بالكامل يساعد على حفظ الطعام، لكن التكدس الشديد يمنع دوران الهواء البارد بشكل جيد، ما قد يؤدي إلى تفاوت درجات الحرارة داخلها وفساد بعض الأطعمة.

لذلك ينصح بترك مساحات تسمح بتوزيع البرودة بشكل متساوٍ.

الحذر عند شراء الأطعمة المجمدة

في فصل الصيف يجب أن تكون الأطعمة المجمدة آخر ما يتم شراؤه أثناء التسوق، حتى لا تتعرض للذوبان قبل الوصول إلى المنزل.

كما ينبغي نقلها بسرعة إلى الفريزر للحفاظ على جودتها وسلامتها.

مراقبة علامات التلف

هناك بعض العلامات التي تستدعي التخلص من الطعام فوراً، مثل ظهور رائحة غير طبيعية أو تغير اللون أو القوام أو وجود عفن على السطح.

وينصح بعدم تذوق الطعام المشكوك في صلاحيته للتأكد من سلامته، لأن ذلك قد يعرض الشخص للخطر.

الاهتمام بالنظافة الشخصية

يعد غسل اليدين جيداً قبل إعداد الطعام أو التعامل معه من أهم خطوات الوقاية من التلوث الغذائي. كما يجب تنظيف أسطح المطبخ وأدوات الطهي بانتظام لمنع انتقال الجراثيم.