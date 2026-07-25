وزير السياحة والآثار ينعي وفاة الدكتور محمد عبد المقصود

ينعى شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بالأصالة عن نفسه ونيابةً عن جميع العاملين بالوزارة وهيئاتها التابعة والمجلس الأعلى للآثار، ببالغ الحزن والأسى، المغفور له الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، الذي وافته المنية بعد مسيرة علمية ومهنية حافلة بالعطاء والإخلاص في خدمة الآثار المصرية.

وكان للفقيد إسهاماته الكبيرة في مجال العمل الأثري حيث ارتبط اسمه بعدد من الاكتشافات الأثرية في سيناء، والكشف عن مجموعة من المواقع الأثرية التي تٌعمق فهم تاريخ العسكرية المصرية منذ آلاف السنين، كما أسس المركز العلمي بالقنطرة شرق.

ويتقدم وزير السياحة والآثار بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وتلامذته ومحبيه، وإلى جميع العاملين في الوسط الأثري، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.