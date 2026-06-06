استمرار الترانزيت غير المباشر إلى الخليج عبر خط الرورو بميناء دمياط





في إطار تنامي نشاط خدمات الترانزيت الغير مباشر بميناء دمياط عبر خط “الرورو” الملاحي الرابط بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي ، يواصل الخط أداء دوره في دعم حركة نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج، بما يعزز من مكانة الميناء كمركز لوجستي إقليمي لخدمات التداول .

شحنات جديده بالميناء



حيث استقبل الميناء مؤخرًا دفعة جديدة من الشاحنات ، تقدر بحوالى 63 شاحنة محملة بمواد غذائية وقطع غيار سيارات ومواد دوائية وبضائع متنوعة بإجمالي وزن بلغ نحو 945 طن ، وذلك ضمن الشحنات الواردة من أوروبا تمهيدًا لإعادة توجيهها إلى عدد من دول الخليج العربي تشمل المملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عمان ودولة الكويت.



وقد تم التعامل مع الشحنات فور وصولها وفق منظومة تشغيل متكاملة تعتمد على سرعة التداول ودقة الإجراءات، من خلال تنسيق مستمر بين هيئة ميناء دمياط والادارة العامة للترانزيت بالإدارة المركزية لجمارك دمياط إلى جانب مجموعة بان مارين المشغل للخط الملاحى وباقى الجهات ذات الصلة بما أسهم في تحقيق انسيابية حركة الشاحنات وتقليص زمن إنهاء الإجراءات الجمركية والتشغيلية.

تدفق الشحنات بالميناء



ويأتي استمرار تدفق هذه النوعية من الشحنات في ظل ما يوفره خط “الرورو” من مزايا تنافسية وحلول لوجستية مرنة تدعم حركة البضائع العابرة، خاصة مع توافر التيسيرات المطبقة على شحنات الترانزيت غير المباشر المتجهة إلى الأسواق الخليجية، الأمر الذي يعزز من جاذبية ميناء دمياط كمركز محوري للتجارة الإقليمية.

كما يعكس هذا الأداء المتواصل نجاح ميناء دمياط في تعظيم الاستفادة من بنيته التحتية المتطورة وموقعه الاستراتيجي، بما يدعم توجه الدولة نحو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.