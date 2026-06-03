تداول 12 سفينة حاويات وبضائع عامه بميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة .. بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة.



وقد أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29712 طن تشمل : 4957 طن علف بنجر و 610 طن مولاس و 11701 طن يوريا و 12444 طن بضائع متنوعة .

حركه الوارد



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42915 طن تشمل : 4151 طن قمح و 31598 طن ذرة و 4308 طن خردة و 2200 طن حديد و 658 طن خشب زان .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 697 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 366 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4219 حاوية مكافئة .

رصيد الصومعه



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 178801 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 130459 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 6348 حركة .