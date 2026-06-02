محافظ دمياط يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالسرو





أجرى الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اليوم، زيارة مفاجئة للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمدينة السرو بحضور فايزة فودة رئيس الوحدة المحلية.

حيث اطلع " محافظ دمياط " خلال الزيارة على آلية العمل بالمركز ومعدلات الإنجاز بالتعامل مع طلبات المواطنين التى يتم تلقيها ، وناقش مع العاملين خطة العمل .

معايير الكفاءة والشفافية

مؤكدًا على ضرورة الالتزام بتطويرها وفقاً للمعايير المحددة مما يحقق طفرة بمعدلات الأداء و تطبيق معايير الكفاءة والشفافية، و كذلك تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرتها للتيسير علي المواطنين .

و حرص " الدكتور حسام الدين فوزى " على التواصل مع المواطنين المترددين على المركز ، للاطمئنان على مدى رضاهم عن مستوى الخدمة المقدمة لهم