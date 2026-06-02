أمريكا : أجبرنا 122 سفينة على تغيير مسارها منذ بدء الحصار البحري على إيران

أكدت القيادة المركزية الأمريكية، إجبار 122 سفينة على تغيير مسارها منذ بدء الحصار البحري على إيران، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال القيادة المركزية الأمريكية، إن حاملة الطائرات "لينكولن" تواصل دعم الحصار على إيران.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن استعادة إيران لأصولها المالية المجمدة لن تكون غير مشروطة، بل ستتحدد وفق ما تقدمه طهران من تنازلات في أي مسار تفاوضي مع الولايات المتحدة.

وجاءت تصريحات روبيو خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث أوضح أن حجم المكاسب التي يمكن أن تحصل عليها إيران من تلك الأصول يرتبط مباشرة بدرجة المرونة والتنازلات التي تبديها. وأضاف أن “كلما زاد ما تقدمه إيران من تنازلات، زادت الفوائد التي ستحصل عليها في المقابل”.

